Ronaldo színésznek áll, és nem is akárkivel játszik majd együtt

A Real Madrid aranylábú focistája, Cristiano Ronaldót már nem köti le annyira a focizás, ugyanis úgy döntött, hogy inkább színészként próbálná ki magát. Legnagyobb szerencséjére kívánsága valósággá válik, ugyanis nemsokára Angelina Jolie oldalán fog feltűnni egy sorozatban.

Hayat Koprusu lesz a címe annak a sorozatnak, melyben nemcsak Cristiano Ronaldo, de Anglina Jolie is fel fog tűnni. A mű egy háborús országból menekülő szíriai család történetét fogja bemutatni. A film rendezője a török származású Eyüp Dirlik lesz, aki április elején vág bele a munkába. A rendező ígérete szerint több világsztár is fel fog tűnni a sorozatban, írja az angol Mirror.

Ronaldo egyébként igazán érzékeny lelkű focista, korábban már szép összeget adományozott a Save the Children nemzetközi gyermekvédelmi nonprofit szervezetnek, és több Twitter üzenetében is kedvesen szólt a szíriai gyerekekhez.

– mondta Ronaldo a videós bejegyzésében.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 2016. december 23.