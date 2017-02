Remek programokkal készül Budapest az idegenvezetők világnapjára

Minden évben február utolsó vasárnapján ünnepeljük az Idegenvezetők Világnapját, mely idén is számtalan izgalmas budapesti programmal várja az érdeklődőket. Február 23-26. között többségében ingyenes, buszon, hajón, villamoson szervezett városnézésen, tematikus sétákon, koncerteken és múzeumlátogatásokon mutatják be az érdeklődőknek az idegenvezetők a főváros nevezetességeit.

Február 23-26. között az Idegenvezetők Világnapjával nyitják meg a budapesti turisztikai szezont a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) és a budapesti idegenvezetők. A rendezvény társszervezői a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK), a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) és a Bevásárló- és Tematikus Utcák Menedzsmentje (BUM). A többnapos rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet az idegenvezetők szakmai felkészültségére, értékteremtő munkájára és a tavalyi év kiemelkedő turisztikai sikereire. A szakképzett munkaerő és a színvonalas programok segítenek abban, hogy fővárosunk továbbra is igen vonzó turisztikai célpont, amelyet a KSH adatai is igazolnak: 2016. január-december között a fővárosi turistaforgalom ugyanis dinamikus növekedést mutatott, és év végére több mint 9 millió vendégéjszakát regisztráltak Budapesten.

2015-ről 2016-ra 7,3 százalékkal, 4.080.804-re nőtt a vendégek száma, a vendégéjszakák száma pedig 6,4 százalékkal 9.329.357-re emelkedett. A Budapestre látogatók 85 százaléka külföldről jön, elsősorban Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Hollandiából, Olaszországból, Spanyolországból, de egyre több az ázsiai látogató is. 2016-ban több mint 3,5 millióan érkeztek Budapestre más országokból, amellyel 8 milliónál is több vendégéjszakát generáltak. Különösen kiemelt időszaknak számított a december: ekkor érdeklődött a legtöbb külföldi Budapest iránt, de a magyarok is szívesen keresték fel az adventi vásárokat, bevásárló és sétáló utcákat, az ott működő vállalkozásokat, üzleteket, valamint a kulturális programokat.

Az Idegenvezetők Világnapja rendezvény szervezői az idei programokkal tovább kívánják erősíteni Budapest meghatározó turisztikai szerepét. Február 23-26. között ezért az idegenvezetők jóvoltából közel 100, többségében ingyenes program – köztük tematikus séták, múzeumi tárlatvezetések, koncertek, buszos, hajós, villamosos városnézések -, áll az érdeklők rendelkezésére, hogy még jobban megismerkedhessenek Budapest nevezetességeivel és történelmi emlékeivel. Bemutatkoznak többek között a Kiscelli Múzeum, az Országgyűlési Könyvtár, az Operaház, a Liszt Ferenc Zeneakadémia, a Földalatti Vasúti Múzeum, a Váci utca, az Andrássy úti villanegyed, a Gellérthegy és a Ráday utcai kortárs galériái is, a kalandvágyóbbak pedig részt vehetnek a Mátyás-templom toronytúráján. A rendezvény központi helyszínén, a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központban pedig február 26-án turisztikai és kulturális szolgáltatók mutatkoznak be.