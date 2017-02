Barokk szenvedélyek és viaskodó istenek a Müpában

A lenyűgöző hangú falzettista, Philippe Jaroussky áriaestjével kezdődött meg a Müpában a harmadik Régizene Fesztivál. A vihar és szenvedély témái mentén szervezett koncertek során fellép a barokkspecialista Fabio Biondi és az Europa Galante, Simone Kermes és a Cappella Gabetta, valamint részleteiben felcsendül Monteverdi legnagyobb vállalkozása a Bach Consort Wien jóvoltából. A historikus előadások sora március 4-én egy népszerű és jelentős francia szerző ritkán hallható művével zárul.

Ha a barokk és a klasszika határán virágzott gáláns stílusról van szó, aligha találunk ma avatottabb együttest, mint amilyen a zseniálisan eredeti interpretációiról nevezetes hegedűs karmester, Fabio Biondi vezette Europa Galante. A világhírű együttes február 27-én mutatja be a 18. század Mozart előtti évtizedeinek egyik legjelentősebb színpadi művét, Johann Adolf Hasse utolsó előtti operáját, a Pyramus és Thisbét. A címszerepekben az Alaszkából indult világsztár, Vivica Genaux és a világ vezető operaházainak gyakori vendégművésze, Desirée Rancatore hallható, míg az apát megformáló olasz tenor, Emanuele D’Aguanno szintén az európai operaszínpadok kedvelt szereplője. A koncertet 18.30 órai kezdettel Mácsai János zenetörténész ismeretterjesztő előadása előzi meg.

Egy elsöprő erejű természeti jelenségnél aligha lehetett volna testhezállóbb címet találni a világhírű német szoprán, Simone Kermes koncertjéhez. A 17-18. századi operák áriáit felvonultató műsora, amely a Vihar címet viseli, egy forgószél hevével ragadja magával közönséget, amihez az Andrés Gabetta koncertmester vezette, korhű hangszereken játszó Cappella Gabetta lesz a partnere március 1-jén.

A zeneirodalom utolérhetetlen „utolsó” remekművei között tartják számon az itáliai mester, Claudio Monteverdi legnagyobb szabású vállalkozását, a változatos előadóegyüttesre írt Selva morale e spirituale szakrális ciklus darabjait, amelyeket március 2-án Ausztria egyik vezető régizenei együttese ad elő. Az 1999-ben alakult, Rubén Dubrovsky vezette Bach Consort Wien budapesti fellépésén rendkívüli szólistaegyéniségek – Joel Frederiksen, Hanna Herfurtner és Soetkin Elbers – fantasztikus hangjában is gyönyörködhetünk majd.

Veracini és Leclair barokk szonátáit szólaltatják meg a Szokos Augustin által alapított Budapesti Bach Consort tagjai március 3-án. A műsoron helyett kap J. S. Bach – a historikus előadói hagyomány szerint leggyakrabban két clavicembalón játszott – egyik fúgájának két variációja is, melyekből Szokos Augustin készített más hangszerekre szóló átiratot.

Opera a békéért – az osztrák örökösödési háborút lezáró aacheni békekötésre utal Jean-Philippe Rameau 1749-ben bemutatott, majd 1980-ban újra felfedezett, Naïs című színpadi művének alcíme. A szépségéért és csodálatos hangjáért csodált címszereplő vízi nimfa, Naïs körül bonyolódó mitológiai történet az ókori pánhellén játékok idején játszódik. A zeneszerző a birkózást, az ökölvívást és az atlétikát is megzenésítette, de akad madárdal, uralkodói pompa, látványos tengeri csata is, mielőtt Neptunusz víz alatti palotája hirtelen átváltozik. A mű március 4-i koncertszerű előadása a hazai historikusok mértékteremtő képviselői, a Vashegyi György vezette Purcell Kórus és Orfeo Zenekar közreműködésével zárja a fesztivált. Az előadáson a francia barokk színtér meghatározó énekesei kapnak szerepet: Chantal Santon-Jeffery, Reinoud Van Mechelen és Thomas Dolié mellett a nemrég a brit Király Operaházban debütált bariton, Florian Sempey is hallható és látható.

A Müpa és a Versailles-i Barokk Zenei Központ együttműködésében színpadra kerülő előadás előtt 17:30 órai kezdettel Julien Dubruque zenetörténész, a Francia Nemzeti Könyvtár Rameau-kéziratgyűjteményének szakértője, a CMBV vezető szerkesztője tart előadást.

A fesztivál alatt a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből származó metszetek reprodukciói díszítik a Müpa Zászlóterét. A firenzei Stefano Della Bella (1610–1664) barokk operákról és udvari ünnepségekről készített nyomatait hosszú ideje nem láthatta a közönség Budapesten. Az értékes zenetörténeti forrásként is szolgáló gyűjtemény egy korai olasz opera, a La nozze degli dei (Az istenek esküvője) egyes jeleneteit is megörökítette. A kiállítással való ismerkedést magyarázó szövegek segítik.