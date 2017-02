Dübörög a klasszikus rock: Peter Kovary & The Royal Rebels

A Neo frontembere, Kőváry Péter 12 év után elhagyta az elektronikus zenét játszó együttest, és visszatért a gyökereihez, a klasszikus rockhoz. A Dal című tévéműsorból ismert Peter Kovary & The Royal Rebels első albuma, a Halfway Till Morning lemezbemutatója és egyben a tavaszi, európai turné nyitóállomása február 23-án lesz a budapesti Kuplungban. A belépés ingyenes.

Friss, modern, új és mégis valamiképpen régről ismerős zenét játszik a Peter Kovary & The Royal Rebels. A zenekart a szélesebb nagyközönség az eurovíziós válogatóban, A Dal című tévéműsorban ismerte meg, ahol a legjobb 30 dal között szerepelt az It’s a Riot című szerzeményük. A rádiókban játszott mainstream slágerekhez képest valódi felüdülést jelentett a mezőnyben a Rebels-féle rock ’n roll, amely az 1960-as, ’70-es, 80-as és 90-es évek klasszikus rock- és blues-rock zenéjéből merít inspirációt.

-A kétezres évek elején visszatért ez a műfaj, és most underground vonalon újabb mozgolódás érzékelhető. Ha úgy tetszik, akkor a klasszikus rock ismét a reneszánszát éli, aminek nagyon örülök. Tinikoromban a szüleim zenehallgatási szokásai hatottak rám, és a ’60-as,’70-es évek legendás bandái, a Rolling Stones, a Beatles vagy a Led Zeppelin inspiráltak. Ez a fajta retro rock a zenében, a témáiban és a külsőségeiben egyaránt visszanyúlik a gyökerekhez, ugyanakkor a hangzása friss és modern, a szövegek pedig olyan életérzést közvetítenek, amellyel könnyen azonosulhat egy tizenéves vagy akár egy ötvenes is – mondta Kőváry Péter, a Peter Kovary & The Royal Rebels dalszerző-frontembere.

A Peter Kovary & The Royal Rebels első nagylemeze Halfway Till Morning címmel február 20-án jelent meg a Music Fashion Kiadó gondozásában. A 11 szerzemény alapvetően klasszikus rock stílusú, de felismerhető a country, a hard rock vagy éppen a korai Beatles hatása is. A lemezbemutató koncert február 23-án, csütörtökön este 8-tól lesz a budapesti Kuplung színpadán a The Trousers és a River of Lust társaságában. A koncertre a belépés ingyenes.

A lemezbemutató egyben a tavaszi turné első állomása is. A budapesti fellépés után a fiúk Esztergomban, majd Bécsben és Klagenfurtban (Ausztria), Padovában (Olaszország), Debrecenben és újra Budapesten, ezúttal a Hard Rock Caféban koncerteznek. Április elején a Peter Kovary & The Royal Rebels a cseh fővárosban, Prágában lép fel, majd a hónap végén a budapesti Barba Negra Track közönségének zenélnek a Hooligans vendégeként.