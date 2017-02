Egyél fánkot jótékonyságból

Farsang idején a fánkfogyasztás jótékony hatásait is megtapasztalhatja a Várkert Bazárban mulató közönség apraja nagyja. Február 26-án, vasárnap délután 14.00 órától ingyenes télbúcsúztató program várja a család minden tagját: gasztroélmény Buday Péter mesterszakáccsal, jótékonyság a bohócdokik javára, jelmezverseny és utcabál a Várkertben!

Ínycsiklandó fánkok sülnek február utolsó vasárnapján a Várkert Bazár kertkapuja előtt. A fánkevés most nemes célt is szolgál, hiszen a bevétel teljes összegével Dr. Lalát a nevetésterápiával gyógyító bohócdoktort és a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítványt támogatjuk. Az alapítvány tagjai az ország számos pontján a mosolyukkal és vidámságukkal gyógyítanak, ezen a napon látogatóink a fánkevéssel járulhatnak hozzá a bohóckodik terápiájának további sikeréhez. A legjobb fánkreceptet „majd a Buday” megosztja a háziasszonyokkal. Buday Péter mesterszakács többféle fánkváltozatot is készít a szabadtéri látványsütésen, túrósat, sósat és persze tradicionális, farsangi szalagosat.



A fánkvásár becsületkasszás lesz, de ezen a napon nemcsak jótékonykodni, mulatni is hívunk mindenkit!

A budai oldal legnagyobb szabadtéri télbúcsúztatója Farsangnapi kutyabállal veszi kezdetét 14.30-kor, a Csurgó zenekar koncertjére a legkisebbeket várjuk. Az ezt követő a maszkabálon a Netz Táncprodukció vezényli a jelmezversenyt. A legjobb, legötletesebb jelmezeket családi nyereménycsomaggal jutalmazzuk, a szakértő zsűri pedig a közönség lesz!

Fánkevés után megtáncoltatjuk a felnőtteket is, 17.00 órától koncertezik a Mystery Gang, majd a kurta lábú publikum bevonásával „életveszélyes” mutatványokat láthatnak a LanGaLéta gólyalábas parádéjában.

Este 19.00 órától a Jerry Lee’s Rock & Roll Service varázsol utcabáli hangulatot a Várkert Bazár elé, a télbúcsúztatót látványos tűzzsonglőr produkcióval zárjuk.

A rendezvényteremben délután 14.00-19.00 óra között a kicsiket ügyességi játékok és körhinta várják. Aki nem készült jelmezzel, válogathat jelmeztárunkból, az összeállításokat profi fotós örökíti meg. A Busójárás Mohácson 2016-ban című film bemutatóján is felmelegedhetnek a táncos lábak.

Minden program ingyenes, további részlete a Várkert Bazár facebook oldalán találsz.