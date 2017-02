Egymásra találtak a Szex és New York szereplői

A Szex és New York két színésznője, Sarah Jessica Parker és Cynthia Nixon New Yorkban botlottak véletlenül egymásba, a Evening at the Talk House előadás színházi premierjén, mely Parker férjének, Matthew Brodericknek a munkája.

13 év telt el a sorozat utolsó része óta, és lassan 7 évfordulójához közeledik a második mozifilm premierje is. Bár a Szex és New York rajongók azóta is követelik maguknak a 3. mozifilmet, Parker és Nixon aligha csevegtek erről, amikor a héten véletlenül összefutottak.

Bár a képek bizonysága szerint mindkét sztár jócskán megöregedett, Sarah Jessica Parker eredményesebben tudott küzdeni a ráncok ellen, aki ahogy Carrie Bradshaw is tette volna, igazi trendsetterként érkezett a színházi premierre. (Sajnos azt nem tudjuk megmondani, hogy vajon Parker lábán is egy Manolo Blahnik ékeskedett-e.)

A Szex és New York 3. részéről egyébként már számos pletyka szárnyra kapott, legutóbb decemberben, amikor bizonyos források biztosan állították, hogy hamarosan a mozikba kerül a következő és egyben utolsó mozifilm is.

Sarah Jessica a Marie Claire-nek adott interjújában annyit árult el, hogy a 3. rész készítésére sosem mondtak nemet, a kérdés csak az, hogy mikor fog kedvezni a csillagok állása a forgatáshoz. Reméljük, hogy mihamarabb.