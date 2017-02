10 karnevál a nagyvilágból, ahova el kell jutnod

A szürke télnek is megvannak a vidám, színes napjai, például a karneváli időszakban, amikor színes maskarákba öltözött partizók foglalják el a városok utcáit. 10 helyen durván kimaxolják ezt az eseményt, mi pedig megmutatjuk, hogy hol.

Tenerife

Teneriféről inkább a napfényes, homokos tengerpart jut az eszünkbe a karnevál helyett. Pedig hatalmas utcai parádét csapnak a szigetlakók: egy hónapon keresztül táncolnak, énekelnek és mulatnak az utcákon, sőt még a fesztivál szépét is megválasztják.

Binche

Ugye fogalmas sincs, hogy hol van Binche? Ne aggódj, sokan vannak ezzel így. A mesés kis település Belgiumban található, és még az UNESCO is elismerte hagyományai miatt. Az egyik legérdekesebb tradíciójukat a karneváli időszakra tartogatják: ekkor a férfiak maszkot húznak, és egy méretes fabottal próbálják elriasztani a gonosz szellemeket.

Mardi Gras

A New Orleans-i karneválon ételből, italból és szórakozásból is jut elég. A felvonulásuk legérdekesebb mozzanata azonban az, amikor a beöltözött emberek cukrokkal kezdik el dobálni egymást. (Persze ezelőtt azért alkohollal is feltankolnak rendesen.)

Velence

Na igen, azon senki nem lepődik meg, hogy Velence otthon van karneválok terén, nem hiába indítanak Budapestről buszos utakat az észak-olaszországi városba minden év elején. Január végétől március elejéig szinte csakis színes maskarákba bújt emberekbe és turistákba ütközhetsz a velencei utcácskákon.

Cadiz

A spanyolországi Cadizban nem a táncolás körül forog a karneváli menet (nesze neked, latin virtus). Ehelyett inkább irodalmi vizekre eveznek, szatírikus verseket énekelnek és szavalnak. Ezek a versikék talán nem érnek fel Shakespeare-hez, de az is kétségtelen, hogy a spanyolok nagyon élvezik őket.

Rio de Janeiro

Ha rangsorolni akarnánk a karneválokat, a riói mindenképpen a lista elején landolna. Egyrészt azért, mert ez az egyik leghíresebb karnevál, másrészt azért, mert itt tényleg tudják, hogyan kell felpezsdíteni egy utcabált. A karneváli felvonulásokat a brazilok szenvedélyes táncaikkal, elsősorban a salsával teszik felejthetetlen élménnyé.

Oruro

A bolíviai karnevál az ország legnagyobb attrakciója. Egy közel 20 órás színdarabot adnak elő minden évben, melyben a jó győzedelmeskedik a rossz felett. A műsor záróakkordjaként megpróbálják eltüntetni a hőt a pusztító tűzből, úgy, hogy hatalmas vízsugarakkal tisztítják meg az utcákat.

Viareggio

Sajnáljuk a szegény toszkán várost, ugyanis Olaszországról és a karneválról mindenkinek Velence jut az eszébe, arról pedig, hogy itt is hatalmas bulik vannak, szinte senki sem tud. Ennek ellenére megéri egyszer Viareggióban is karneváloznod, ugyanis hatalmas, 20 méter magasságba emelkedő lufifigurákkal vonul végig a tömeg az utcákon.

Notting Hill

Az angolok nem éppen a heves vérmérsékletükről és a vad, féktelen bulijaikról híresek, de a Notting Hill-i karneváljukra érdemes egyszer eltévedned. Igaz, a hangulatot itt sem az echte angolok csinálják, hanem a szigetország karibi származású népessége.

Ivrea

Zárjuk a sort egy újabb olasz karnevállal, melyről szintén elég keveset hallunk, pedig vétek lenne lemaradni róla, ha tél végén Olaszországba tévednénk. Az ivreai karnevál leghíresebb eseménye a narancscsata, amikor a karneválozók narancsot dobálnak egymáshoz. A kedves tradíció gyökerei több mint száz évre nyúlnak vissza, amikor a város még az Osztrák Monarchia része volt, és az itteni lakosok mindent megtettek, hogy kivívják a függetlenségüket. Például ha a helyzet úgy hozta, narancsokkal dobálták elnyomóikat.