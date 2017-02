Ennél kreténebb program nem lesz márciusban: jön a kazetta-visszatekerő verseny

Hiánypótló eseménnyel jelentkezik március 10-én a Gödör Klub! Gigantikus kazetta-visszatekerő bajnokság kerül megrendezésre. A fiatalabbak (és a gyengébbek) kedvéért egy kis Wikipédia: A magnókazetta egy mágnesszalag alapú adathordozó, mely a hagyományos orsós magnetofonszalaggal szemben speciálisan kialakított zárt házban fut. Különféle változatait hang-, kép- és adatrögzítésre használják, analóg vagy digitális módon.

Az alábbi videóval lehet készülni a megmérettetésre:

Az indulók – a kiírás szerint – a szervezők által biztosított 90 perces Polimer és Maxell kazettákkal, HB-s keménységű ceruzákkal vagy golyóstollal, esetleg filctollal vesznek részt. Annyi engedményt adnak, hogy saját kazettával is be lehet szállni (amit a szervezők természetesen szigorúan ellenőriznek), de fontos szabály, hogy „a Zoltán Erika-kazetták visszatekerése szigorú büntetést és azonnali kizárást von maga után” – számolt be a hírről a hvg.hu.

Viszont plusz pontot ér, ha valaki megrágja a ceruza végén a radírt vagy B. Tóth László-jelmezben érkezik.

A díjak sem mindennapiak: I. helyezett : 5 napos utazás 2 fő részére a Tatooine bolygóra; II.helyezett: télifagyi; III. helyezett: taps.

A Funzine biztosan ott lesz. Kihagyhatatlan.