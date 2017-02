7 budapesti csokimennyország

A télnek is megvannak az előnyei. Például az, hogy a vastag kabátok és pulóverek eltakarják az ünnepek alatt ránk kúszott súlyfelesleget. Használjuk ki, míg ruháink jótékonyan eltakarják a plusz kilókat, és kényeztessünk magunkat a legjobb forrócsokikkal és csokoládés édességekkel. Összegyűjtöttünk 7 helyet, ahol garantáltan mennyei finom csokoládét ihatsz vagy ehetsz.

Noir Chocobar

Aligha tudna bárki is újat mondani a csokoládéról a Noir Chocobarnak. A belvárosi csokizóban a legkülönlegesebb és legfinomabb forrócsokikat kóstolhatod meg. Az sem jelent problémát, ha az iszogatás után megéheztél: itt bele is haraphatsz a csokoládéba, isteni bonbonok és trüffelek formájában. Akkor sem jársz pórul, ha sósat kívánsz: a Chochobarban még gusztusos szendvicseket is találsz.

Ahoy – Chocolate & Limonade Bar

A Ferenciek terétől pár percnyire lévő Ahoy egy apró forrócsokizó, ami garantált, hogy folyton nyüzsög a vendégektől. A hely népszerűségét remek limonádéinak és természetesen forrócsokijainak köszönheti. Az Ahoy már csak azért is közel áll a szívünkhöz, mert kínálatuk többségének van cukormentes, laktózmentes, mandulatejes változata is.

Szamos

Bár a Szamosról a legtöbb embernek valószínűleg a marcipán ugrik be, mi pedig személy szerint az Eszterházy -tortájukért vagyunk leginkább odáig, kétségtelen, hogy csokoládétortájuk is megér egy misét. Arról nem is beszélve, hogy bonbonjaikat, szaloncukraikat is a remek csokoládéborításuk teszi tökéletessé. Ha pedig véletlenül kedvet kaptál volna a csokoládékészítéshez, csokoládékurzusukat neked találták ki.

Vino Wonka

Elsőre talán meglepőnek tűnhet, de a bor és a csokoládé tökéletes párosítás. Főleg, ha a Vino Wonkára bízzuk magunkat. A Corvin-sétányon található csokizóban a kézműves csokoládékat remek borokkal öblítheted le. A borok csakis magyar borászoktól származnak, a csokoládéikat nagy gonddal és odafigyeléssel készítették, egyszóval semmi akadálya nincs annak, hogy egy fantasztikus gasztronómiai élménynek nézzünk elébe a Wonkánál.

Azték Choxolat!

Úgy tűnik, a csokoládé több innivaló mellé is fantasztikusan illik, ugyanis nemcsak a bor, de a kávé is remekül passzol hozzá. Az Azték Choxolatban 100%-osan arabica kávéból készült kávék után ajánlott egy csésze forró csokoládét is meginni, melyeket a legkülönbözőbb ízekben szolgálnak fel, kezdve a klasszikusabb ízvilágúaktól az epres-borsos ízesítésűig. Sőt, a hely édes finomságaikról még nem is írtunk, pedig a végtelenségig tudnánk őket dicsérni! Az Azték Choxolat remek választás randihelyszínnek is.

Rengeteg RomKafé – avagy Míves 2.0

A Tűzoltó utcában megbúvó Rengeteg RomKafé szinten mesteri szinten űzi a forrócsoki-készítést. Magával ragadó hangulat, kedves kiszolgálás, és természetesen remek innivalók. Kell ennél több? Ja, talán az a néhány százmillió plüssmackó, melyek mindenhonnan körbevesznek a Rengetegben.

Rózsavölgyi Csokoládé

Művészi szinten is lehet űzni a csokizást. Ezt a Kálvin tér közelében lévő Rózsavölgyi Csokoládé is nagyon jól tudja, hiszen trüffeljei, drazséi, fűszerezett táblacsokoládéi egytől-egyik igazi remekművek, melyeket nemcsak a magyarok, de a turisták is ismernek és imádnak. A kakaóbabokat egyenesen Venezuelából és Madagaszkárról repül a konyhájukba, ahonnan hihetetlenül ellenállhatatlan módon csusszan tovább a szánkba.