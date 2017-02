Tanulj a brit királyi család pszichoterapeutájától

Motivációs előadó, hipnoterapeuta, viselkedéskutató és számos bestseller írónője – ez mind Marisa Peer egy személyben. A nemrég Nagy-Britannia legjobb terapeutájának megválasztott inspirációs világsztár hamarosan Magyarországon tart előadást a Wake Up! Day-en.



Április elsején Magyarországon, a Papp László Budapest Sportarénában tart előadást Marisa Peer. A Wake Up! Day egyik legnagyobb előadója a hipnózis nagymestere, vezető sztárterapeuta, aki királyi családokon és olimpiai sportolókon kívül számos hírességgel dolgozik együtt. A Rendíthetetlen önbizalom című könyv és más bestsellerek szerzőjét a neves Tatler magazine Nagy Britannia 250 legfontosabb orvosai között tartja számon.

A Men’s Health Magazine pedig “nagy angol úttörőnek” nevezi, és ő az egyetlen nő, akit a The Best of British bemutatott. Mélyre ható, ugyanakkor szórakoztató stílusát számos olyan anekdotával fűszerezi, melyet utolérhetetlen karrierje során találkozott, miközben több ezer embernek segített megoldani megoldhatatlannak tűnő, személyes problémáit.



Marisa Peer exkluzív előadásában az önbecsülés, önbizalom, és önszeretet elérésében segít a közönségnek. Marisa célja, hogy személyesen átadja a magyar közönségnek saját módszereit. Olyan eszközöket, melyek egyszerűen illeszthetőek a legelfoglaltabb üzletember napi rutinjába is, és amelyekhez bármely, a mindennapi életben felmerülő döntéshozatal, változás vagy krízishelyzet során nyúlni tud.

“Mindannyian ugyanazokkal a problémákkal küzdünk. Nem érezzük magunkat elég jónak, elég okosnak, elég szépnek, elég gazdagnak, elég érdekesnek. Van egy általános elégedetlenségérzet mindazzal kapcsolatban, ami körülvesz bennünket. A megbecsülés azt jelenti, mennyire szereted önmagadat. Mindennap fókuszálj arra, ami jó és szerethető benned. Ha igazán jóban vagy magaddal, mások is eszerint fognak kezelni téged. Önmagad szeretete a kulcs mindenhez”

– mondta Marisa Peer, aki egy olyan különleges hipnoterápiás módszert is bemutat majd, amelyet világsztárokkal, s a brit királyi családdal is alkalmazott már.



Marisa ígérete szerint, ha követed az iránymutatását és a felvázolt rendszereket, olyan eszköztárral rendelkezel majd, amely lehetővé teszi számodra, hogy a környezetedben hamarosan te legyél a példakép, akire felnéznek.



Az Amerikai Kereskedelmi Kamara által is ajánlott Wake-Up! Day-en Marisa mellett olyan nemzetközileg elismert trénerekkel is találkozhat még az Aréna tízezres közönsége, mint Lisa Nichols, a világ egyik legkeresettebb transzformációs trénere, vagy Jeffrey Allen lifecoach. Mellettük Hosszú Katinka és férje, Shane Tusup, valamint Dr. Kemény Dénes is inspirációs előadással készül április elsejére.