Jared Leto egy James Ellroy-krimivel debütál rendezőként

Jared Leto Oscar-díjas amerikai színész James Ellroy híres amerikai krimiíró 77 című eredeti forgatókönyvéből rendez filmet.

Az emberrablós történet producere Dick Wolf és Tony Ganz, az executive producer pedig Emma Ludbrook. Leto korábban több dokumentumfilmet forgatott, számos zenés videó és reklámfilm is fűződik a nevéhez, munkáival több mint tucatnyi díjat nyert világszerte. Játékfilmet azonban most rendez először.

A The Hollywood Reporter beszámolója szerint Ellroy eredeti forgatókönyvét David Matthews dolgozza át. A történet 1974-ben játszódik Los Angelesben. Két rendőr az elrabolt ifjú örökösnőt, Patty Hearstöt keresi, miközben egy kollégájuk brutális meggyilkolásának ügyében is nyomoznak. Munkájuk során nemcsak korrupcióval találkoznak, de egy sötét, erőszakos összeesküvés is kirajzolódik előttük.

Leto, aki a Mielőtt meghaltam című film mellékszerepéért kapta Oscar-díját, legutóbb a Suicide Squad – Öngyilkos osztag című filmben szerepelt, legközelebb pedig a Szárnyas fejvadász folytatásában láthatja a közönség a filmvásznon.