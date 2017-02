Márciusban jön a budapesti szabadulószoba-világbajnokság

Huszonkét ország legélesebb elméit hozza el Budapestre a Red Bull Mind Gamers – a csapatok március 25-én mérkőzhetnek meg az első kontinenseken átívelő szabadulószoba-világbajnokságon, a Mission: Unlock Enoch-on. Magyarországot az RRR négyfős csapata képviseli a versenyen, miután 11 perc 51 másodperces idejükkel megnyerték a középdöntőt. A fiúk olyan országokkal szállnak majd szembe, mint Omán, az Amerikai Egyesült Államok, Szingapúr és Dél-Korea.

Kreativitás, logika, vizuális látásmód és stratégiaalkotó képesség – ezekre a készségekre lesz majd szüksége annak a 22 csapatnak, akik márciusban Budapestre érkeznek, hogy részt vegyenek a világ első szabadulószoba világbajnokságán. A döntőt a Red Bull TV élőben közvetíti majd március 25-én. A Mission: Unlock Enoch játék koncepciója a világhírű amerikai műszaki egyetem, az MIT falai között született, a végső szobát pedig a Syracuse Egyetem informatika professzora és a Because Play Matters játéklabor igazgatója, Scott Nicholson tervezte, a szoba professzionális kivitelezését pedig a Fox in a box szabaduló szobákat tervező és üzemeltető csapat garantálja.

„A világbajnokságra összeállított szobánk az escape roomok teljesen új szintjét hozza el, hiszen a kvantumlogikán alapul, a bajnokok a játék során minden képzeletet felülmúló kihívásokkal találkoznak majd” – mondta Dr. Konstantin Mitgutsch, az MIT Game Lab kutatója, a játék koncepciójának megalkotója.

A tervező, Scott Nicholson azt mesélte, hogy a VB-re készülve a modern szabadulószobák stílusából merítettek ihletet, továbbá ígéri, hogy csapatmunkát igénylő feladatokban is bővelkedni fog a világbajnoki címet jelentő escape room. „Olyan kihívásokkal kell szembenézniük majd a játékosoknak, amelyek a kvantumfizikában, számítógépes tudományokban való jártasságra is kiterjednek, de a szellemi mellett fizikai képességekre is szükség lesz a nyeréshez. Mindez egy következetes, kerek sztoriba foglalva, amely független a nyelvektől és közben a nézők számára is szórakoztató” – mondta Nicholson.

A világbajnokság után a Fox in a Box-nak hála a különleges szoba Budapesten marad majd és a nagyközönség is kipróbálhatja.

A tavaly novemberi VB bejelentés óta több mint 9000 játékos vett részt a selejtezőkön, melynek eredményeképpen 22 nemzeti bajnoki csapat, vagyis 88 lelkes játékos jut el az eddig soha, sehol nem látott szabadulószobába. Rajtuk kívül néhány további szerencsés is kipróbálhatja magát minden idők legmodernebb és legizgalmasabb escape roomjában, hiszen van még néhány szabadkártyás hely a VB-re. Sőt, Földünk bármelyik pontján is legyünk, a Red Bull TV exkluzív élő adásán keresztül mindannyian drukkolhatunk a résztvevőknek 2017. március 25-én.