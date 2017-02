Gasztropláza nyílik Óbudán

A várhatóan 2018 nyarán nyitó gasztroplázában éttermek, kávézók, delikáteszek és 5 food truck is helyet kap majd.

Le Garage néven nyitja majd meg kapuit a Graphisoft Parkban nyíló gasztropláza, ahol 12 üzlethelyiséget töltenek fel prémiumtermékeket kínáló boltokkal, büfékkel. A térben rendszeresen parkol majd öt food truck is, melyek bizonyos időközönként cserélődnek majd, felfrissítve az állandó street food-kínálatot. Az ipari környezet alkalmas lesz különböző gasztronómiai események, termelői piacok befogadására is. A tervek szerint a pláza ezer ember befogadására lesz képes, összesen 525 ülőhellyel. A Le Garage részleteiről a február végi Food Truck Rallyn számol majd be a magyar Street Food Egyesület, ahol családi programokkal és szakmai előadásokkal is várják a gasztronómia szerelmeseit – írja a hvg.hu.