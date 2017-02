A Random Trip búcsúztatja az Instantot

Vitáris Ivánnal, Schoblocher Barbarával és Kiss Tibivel forgatott klippel rukkolt elő a Random Trip, de nem ez az egyetlen meglepetés, amivel mára készültek. Spontán koncertet adnak az Instantban, kivételesen szerdán, hiszen a szórakozóhely ma végleg bezárja kapuit, legalábbis a Nagymező utcai helyszínen biztosan.

Hónapok óta készül a legelső, rendkívül izgalmas és eklektikus Random Trip-lemez, melyben több tucat ismert hazai zenész és énekes működik közre. A projekt életében most először kerülnek rögzítésre a dalok, melyeket az improvizációs koncertsorozat legjobb pillanatai inspiráltak.

Fülledt rock, allstars hiphop, vagány pop és megannyi más stílusú dal készül a közös műhelyben, így a projekt alapkoncepciójához hűen valódi stíluskavalkád várható a lemeztől, melyet – közel 40 elismert közreműködőjét figyelembe véve – egy kortárs magyar zenei lenyomatnak is tekinthetünk.

A This Game Will Never End című számhoz most videolklip is készült. A dalban közreműködő Vitáris Ivánnal, valamint Fábián Julival, MC Zeekkel és Szepesi Mátyással kiegészülve ma este élőben is jelentkezik a Random Trip, az Instant Nagymező utcai épületének búcsúztatójáról. Ez az a klub, ahonnan nyolc évvel ezelőtt indult az improvizációs kezdeményezés.