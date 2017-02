7 film, ami bebizonyítja, nem is olyan rossz egyedül

Szinglinek lenni jó buli. Nem hiszed? Pedig még 10 okot is mondtunk rá. Ha még így is szomorkodsz, hogy nincs párod, olvasd el alábbi összeállításunkat, melyben olyan filmeket soroltunk fel, melyeknek egyik legfontosabb tanulsága az, hogy a szinglilét is lehet boldogsággal teli.

Kék Valentin

Cindy és Dean házassága hullámhegyekkel és -völgyekkel tarkított. A kapcsolatuk most megint megromlott, ám úgy tűnik, hogy ezúttal végleg eltávolodtak egymástól. Ebben az is szerepet játszott, hogy míg Dean megmaradt ugyanolyan egyszerű srácnak, mint amilyen egykoron volt, Cindy sok álmát volt kénytelen feladni. Mielőtt azonban végleges elhatározásra jutnának, úgy döntenek, hogy még egy próbát tesznek, hátha sikerül megmenteni a kapcsolatukat. A szívük mélyén talán abban reménykednek, hogy újra felizzik köztük a régi szenvedély. Fájdalmasan életszagú film.

Romy és Michelle

Romy és Michelle már a középiskolában is a legjobb barátnők voltak. Most lázasan készülődnek a tízéves érettségi találkozójukra. Villogni szeretnének egykori osztálytársaik előtt, ehhez pedig menő munkára és jó pasira lenne szükségük. Mivel valójában egyikük sem futott be irigylésre méltó karriert az eltelt idő alatt, és még pasijuk sincs, kitalálnak egy történetet: azt füllentik, hogy sikeres üzletasszonyok. A hazugság csak addig válik be régi riválisaik előtt, amíg meg nem érkezik Heather, a leggyűlöltebb lány az osztályból.

Hogyan legyünk szinglik?

Van, aki profi mód műveli a szingliséget, van, aki rossz ebben a műfajban… és van Alice. Meg Robin. Meg Tom, David és a többiek. New York tele van magányos szívvel és testtel, olyanokkal, akik kiválóan érzik magukat a bőrükben és olyanokkal, akik rettentően; és egyáltalán nem akarják mindannyian ugyanazt. Van, akinek életre szóló szerelem kéne, van, akinek csak egy vad éjjel, vagy még annál is kevesebb.

A film a randik, a viszonyok, csalások és nagy szeretkezések világában vezet el, hősei mind páratlan emberek, akik a párjukat keresik – a városban, amelyik sosem alszik. Azért túl sok magvas gondolatot ne várjunk a filmtől.

Elvált nők klubja

1969-ben egyszerre diplomázik le négy lány Xintia, Elise, Brenda és Annie. Négy elválaszthatatlan jóbarát, akik örök segítséget és barátságot fogadnak egymásnak. Az évek múlásával azonban messze kerülnek egymástól, s egy szomorú tragédia, Xintia öngyilkossága hozza ismét őket össze. Kiderül, hogy nagy szükségük van egymásra. Mindhárman elváltak és mind lelkileg, mind anyagilag csúnyán rászedték őket. A közös katasztrófa egységbe kovácsolja őket, agyafúrt bosszúra készülődnek az ex-férjek ellen. Mivel az asszonyok saját karrierjükön túl nem csekély szerepet vállaltak férjeik üzleti életének felépítésében, tisztában vannak gyenge pontjaikkal. Az örökre megbélyegzett “első feleségek” támadásba lendülnek volt férjeik ellen, hogy “visszafizessenek” nekik mindent, kamatostól.

Édes kis semmiség

Christina és barátnői: Courtney és Jane három szexi szingli, akik imádják az éjszakai életet. A város egyik legmenőbb szórakozóhelyén Christina váratlanul megismerkedik Peterrel, a tökéletes férfival. Miután Christina megtudja, hogy a kiszemelt úriember elhagyta a várost, Courtney-val autóba pattannak, hogy felkutassák. De a nagy Ő felé vezető rögös út csábító meglepetésekkel van kikövezve.

Koszorúslányok

A harmincas Annie-nek semmi sem jött össze az életben. Se pénze, se párja, a munkáját utálja. Amikor megtudja, hogy a legjobb barátnője, Lillian férjhez megy, természetesenek veszi, hogy csakis ő lehet az esküvői tanúja. Bár nagy igyekezettel igyekszik megfelelni a feladatnak, mindig becsúszik valami gikszer, miközben a riválisa, Helen maga a tökély e téren. Annie-t azonban kemény fából faragták, nem adja fel, mindent megtesz annak érdekében, hogy megmutassa, mire képes azért, akit szeret.

Szex és New York

A legjobbat a végére hagytuk! A 90-es évek végén induló sorozat, a Szex és New York ismertette meg a világgal elsőként, milyen is egy modern, független és egyedülálló nő élete. Azóta már minden nő megismerte Carrie Bradshaw nevét, és arról is határozottabb véleménnyel vannak, hogy milyen a jó szex. A 4 amerikai nő nemcsak szemérmetlen és határozott, de hihetetlenül vicces is, ezért nekik adjuk a listánkról a legnagyobb elismerő tapsvihart.