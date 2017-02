A 8 legcinkesebb Oscar-ruha

Hát bizony, attól, hogy valaki még eljutott az Oscar-gála vörös szőnyegéig, nem biztos, hogy fel is tud öltözni a rendkívüli alkalomhoz. Összegyűjtöttünk 10 sztárt, akik csúfosan megbutak jó ízlésből a filmes díjkiosztón.

Kate Hudson, 2001

Tessék elképzelni egy pulikutyát, amint felveszi üknagyanyánk legszexibb ruháját, amit minden szombat este viselt a fonóban. Megvan? Na, akkor add hozzá Kate Hudson fejét, és megkapod, hogyan nézett ki a színésznő másfél évtizeddel ezelőtt az Oscar vörös szőnyegén.

Angelina Jolie, 2000

Emlékeztek még azokra az időkre, amikor menő volt emonak lenni? Úgy látszik, valaha még Angelina Jolie is kipróbálta a dark stílust. Szerencsére azóta már megjött az esze, és már nem cél, hogy az Morticia Addamsnek öltözzön.

Nicole Kidman, 1996

Nicole, Nicole, elhisszük, hogy elfoglalt vagy, és nem volt sok időt felöltözni az Oscarra, de azért mégsem a hálóruhádban kellett volna eljönnöd…

Bjork, 2001

Első számú szabály, hogyha emberek közé akarsz merészkedni, ne pakolj döglött állatot magadra. Akkor sem, ha igazi, és akkor sem, ha mű. És még akkor sem, ha Bjork vagy.

Celine Dion, 1992

Senki sem vádolta Celine Diont azzal, hogy csinos lenne. Ezt a képet látván meg is értjük. Több szó ide felesleges is.

Cher, 1998

Szóval akkor rakjunk egy kalapot a fejünkre, amit Napóleon is megirigyelne, aztán szerezzünk be egy nyakláncot, ami egy zsiráf nyakára is csak szűkösen férne el, spékeljük meg mindezt némi gyöngyös-flitteres ruhával, és megkapjuk Cher 1998-as Oscar outfitjét. (De talán mindenki jobban jár, ha nem találsz ilyen kellékeket.)

Tilda Swinton, 2008

Tilda Swinton a Beszélnünk kell Kevinről főszerepéért 2008-ban megnyerte az Oscar-díjat. És ha ugyanitt ugyanekkor adtak volna legrosszabbul öltözött sztárnak adó elismerést, azt is simán átvehette volna.

Jared Leto, 2016

Egy férfinak sokkal nehezebb a vörös szőnyegen kitűnnie az öltözékével. De még ez sem lehet mentség arra, hogy Jared Leto egy értelmezhetetlen piros bokrétát tűzött a nyakába. Ennél még a Suicide Squados Jokeres külseje is jobb volt.