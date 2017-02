7 nyerő outfit a szürke hétköznapokra

Klasszikus, kifinomult, elegáns, játékos vagy kényelmes megjelenés? Te melyiket szereted igazán? A Premier Outlet stylistja összeállított 7 tuti szettet, amelyet a hét bármely napján viselhetsz és felejthetetlenné varázsolhatod a megjelenésed a szürke hétköznapokon. A férfiakról sem feledkeztünk meg.

Valami vadság

A modern nő igazi királylánynak érezheti magát ebben az összeállításunkban. Az egymással harmonizáló árnyalatok, az arany és fekete az egész szettet jellegzetessé teszi. A szőrme egy olyan kifinomultságot sugároz, amely mellé bőven elegendőek a visszafogottabb kiegészítők.

Modern elegancia

A modern nő ruhatárából nem hiányozhat olyan klasszikus alapdarab, mint a farmer. A blézer, masnis blúz és farmer kombinációja könnyed eleganciát sugároz. Egy piros árnyalatú borítéktáskával és egy vörös rúzzsal izgalmassá és egyedivé varázsolhatjuk a szettünket.

Városi elegancia

A fekete és piros kombinációja nem csak erőt és vadságot, de egyfajta játékosságot is csempész minden szettbe. A feszes szabások és éles kontúrvonalak teszik felejthetetlenné a szetted. Kiegészítőnek mindenképp az arany és piros árnyalat dominanciáját ajánljuk.

Álmodni jó

Álmodjuk meg közösen a tökéletes péntek esti szettet! Az összeállításban a vezető árnyalatok nem is lehetnének mások, mint a vörös és a fekete. A vadító klasszikusok letisztult eleganciát sugallnak.

Csillámlány

Ezüstös csillogás, amelyben még jobban tündökölhetünk. A kényelem elsődleges szempont bármilyen alkalomról is legyen szó. Ezért is ajánljuk Valentin napra a most nagyon divatos rakott szoknya és bomber dzseki kombinációját.

Nagyvárosi lüktetés

Összeállításunkban mind a kényelem, mind pedig az elegancia szerepet kapott. Az ing és hosszú ujjú pulóver kombinációval a laza hatás mellett a modern lüktetés sem maradhatott el. A piros színt a férfiak is bátran viselhetik.

Férfiasan tökéletes

Egy hangsúlyos kiegészítő is elég a kifinomult megjelenéshez, azonban ha több bőr textúrát csempészünk egy összeállításba egyszerre lehetünk sportosan lazák és elegánsak is. A bőrkesztyű és bőr öv kombinációval sosem nyúlhatunk mellé.

Bátran használjátok a piros színt, hiszen egy-egy jól kiválasztott darabbal tökéletes megjelenést kölcsönözhettek magatoknak. Nem utolsó sorban a környezeted is értékelni fogja.