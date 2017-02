5 könyv, amiben megelevenedik Velence

Mivel Velencében már javában elindult a karneválszezon, arra gondoltunk, hogy összegyűjtjük a kedvenc Olaszországban, elsősorban Velencében játszódó regényeinket, melyeket kérdés nélkül magunkkal vinnénk, ha kiruccannánk a karneválra. Sőt, akkor is szívesen elővesszük őket, ha nem megyünk sehova, csak egy jó könyvet szeretnénk olvasni, és közben arról ábrándozunk, milyen jó lenne éppen Velencében sétálgatni.

Roberta Rich: A velencei bába

Hannát csodásan ügyes kezű bábaként ismerik Velence-szerte, aki a legmakacsabb babákat is képes világra csalogatni. Egy ködös éjszakán egy velencei nemesember kopogtat Hanna gettóbeli viskójának ajtaján. A felesége napok óta vajúdik, s ha Hanna nem segít, belehal a szülésbe. A fiatal bába nehéz döntés elé kerül. Az inkvizíció szigorúan tiltja, sőt akár halállal is büntetheti az efféle orvosi beavatkozást. Ha Hanna zsidó létére segít egy keresztény asszonynak a szülésnél, ezzel nemcsak önmagát, de az egész gettót veszélybe sodorhatja. Csakhogy a gróf szolgálataiért cserébe jókora összeget ajánl, mely elegendő lenne ahhoz, hogy Máltára utazzon, és kiválthassa férjét, Izsákot a kalózok rabságából. Hanna semmire sem vágyik jobban, mint hogy újra együtt lehessen azzal a férfival, akit mindenkinél jobban szeret, s aki őt is mindenkinél jobban szereti, hiszen hozomány nélkül is elvette feleségül, s azután is kitartott mellette, hogy Hanna nem tudta gyermekkel megajándékozni. A rabbi heves tiltakozása ellenére Hanna dönt: beledobja vászontáskájába a szülőfogót, s elindul a gróffal, hogy megmentse egy asszony és születendő gyermeke életét. A lélegzetelállítóan izgalmas fordulatokban bővelkedő regény élénk képet fest a 16. századi Velencéről, ám mindenekelőtt dicshimnuszt zeng a nőkről, akik mindenre képesek a szerelmükért

Donna Leon: Ha nincs kegyelem

Az ősz első hűvös fuvallata már végigsöpört Velence utcái és lagúnái fölött, de még tartja magát a nyár. Legalábbis ami a bűnözőket illeti, akik nem tértek vissza szabadságukról, gondolja Brunetti felügyelő, és az uborkaszezon tétlenségéből akkor sem billen ki, amikor feleségének egyik tanítványa szokatlan kérdéssel keresi fel. A fiatal lány azt akarja megtudni, kaphat-e kegyelmet halott nagyapja, akit valaha elítéltek egy bűnügyben. A felügyelő nem tud mit kezdeni az esettel, mígnem egy nap Claudia gyilkosság áldozata nem lesz. A nyomok évtizedekkel korábbra, a második világháború idejére vezetnek vissza, és Brunetti rég eltemetett titkokba botlik. Nem könnyíti meg a dolgát, hogy a lánynak látszólag nincs családja. Egyetlen élő “rokona” egy idős osztrák hölgy, a nagyapa egykori szeretője, aki barátságtalan, szűkös lakásában feltűnően értékes műgyűjteményt őrizget. Miután az idős asszonyt is holtan találják, sürgetővé válik, hogy Brunetti mélyebbre ásson a nácikkal való kollaboránsok és az olasz zsidók vagyonát elkobzók rejtegetett múltjában. Keserű tapasztalat, hogy kevesen segítenek feltárni a nyomasztó titkokat.

Donna Leon nem csak a szövevényes bűnügy szálait göngyölíti fel, hanem arra is figyelmeztet, milyen kockázatos, ha egy közösség nem néz szembe a múltjával.

Mary McCarthy: Velence közelről

“A racionalista gondolkodás mindig idegenkedett Velencétől. A nedves várost száraz szemmel tanulmányozta, mintha hiszékenyek – költők és nászutasok – számára kitalált mítosz volna az egész… Velence csodáinak egyike az a különleges képesség, hogy felébreszti a szkeptikus elmében a filisztert.”

Szerb Antal: A harmadik torony

Először jelenik meg önálló kötetben Szerb Antal 1936-os olaszországi útinaplója, melynek néhány jelenete az Utas és holdvilág lapjain kapott később költői formát. Város és tájleírások, kultúrtörténet, finom megfigyelések, és mindezek ellenpontjaként a harmincas évek Európája. Az Utas Velencéből Vicenzán, Veronán és Ravennán át jut el San Marinóig, hogy ráakadjon a Harmadik Toronyra, amely – még hiszi – segít átvészelni a szörnyű kort, amelyben élnie adatott. A szöveghez korabeli fekete-fehér fényképeket válogattunk.

Daphne du Maurier: Ne ​nézz vissza!

A valóság és a misztikum sejtelmes ötvözése, hátborzongató, mégis szívszorító történetek, amelyeket nehéz elfelejteni:

-egy angol házaspár Velencében természetfölötti események sodrába kerül…

-egy tanár krétai nyaralása során megfigyel egy visszataszító amerikait és annak titokzatos feleségét…

-egy öntudatos lányt félelem kerít hatalmába, amikor Írországban felkeresi elhunyt apja régi barátját…

-egy angol kisvárosból útra kelt zarándokcsapat tagjai balszerencsés események sorozatát éli át Jeruzsálemben…

-egy neves tudós megpróbálja “kézzel foghatóvá” tenni a tudat alatti energiát…