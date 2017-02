Hogyan dobd fel a fehér blúzt?

A fehér blúz amolyan kötelező elem: iskoláskorunkban évnyitókon, évzárókon, ünnepségeken kellett viselni, egyetemi éveink alatt a vizsgákon, majd néhányunk esetében a munkahelyi dress code kötelező eleme lett. A fehér blúzban azonban sokkal több rejlik, mint amit elsőre gondolnánk!

Február 11-én van a fehér blúz nemzetközi napja – gondoltad volna? Egészen biztosak vagyunk benne, hogy a te szekrényedben is lapul legalább egy. Alapjáraton egy megszokott, unalmas darab lehet, azonban egy kis kreativitással és merészséggel egészen új „színt” adhatsz neki!

Egészítsd ki!

Még ha szigorú dress code-ot is kell követned, egy mintás selyemkendő, vagy egy látványos nyaklánc semmiképpen sem tilos! Válassz akár egy feltűnőbb fülbevalót vagy karkötőt, gyűrűt és csempéssz egy kis izgalmat a szettedbe. Ha csak egy szalagból masnit kötsz a nyakadba a gallérod alá, máris más stílust kap az a blúz.

Dobd fel!

Unod a meglévő fehér blúzod és van egy kis kézügyességed? Fillérekből újjávarázsolhatod! Varrj fel gyöngyöket, strasszokat, flittereket az ujjára vagy a galléra, de akár szalagokat is csipkét is felvarrhatsz – pár perc alatt új köntösbe kerül az unott blúzod. Ha haladó lennél, akár az oldalából is kivághatsz és betoldhatsz például csipkét.

Ne csak az irodában hord!

Viseld laza farmerrel, bő szárú nadrágokkal, minivel, sorttal, bőrrel. Minél mintásabb, annál jobb. Melegben amúgy is jóval komfortosabb egy világos színű, pamut alapanyagú blúzt viselni, mint szintetikus, testhezálló darabokat. Ha van egy izgalmas textúrájú nadrágod, izgalmasan kiegészítheted ezzel a blúzodat – és bárhová felveheted.

Válaszd a különlegeset!

Ma már az üzletek is számtalan alternatíváját kínálják az újragondolt fehér blúznak. Egy denevérujjú blúz? Masnis megkötő? Csipkebetét? Különleges gombok? Miért ne? Egy megkötős megoldás? Vagy éppen a gallér szabása különleges? Tedd le a voksod ezek mellett. Ez esetben viszont emlékezz: kiegészítőkben a kevesebb több.