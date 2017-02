7 ok, amiért érdemes disznóvágásra menned

A hétvégén rendezik meg a 10. belvárosi Mangalica Fesztivált. Mi természetesen ott leszünk, annak ellenére, hogy a vidéki disznóvágásokat is nagyon imádjuk. Ha még nem voltál ilyen programon, feltétlenül be kell pótolnod a mulasztásod. Megmutatjuk, hogy miért.

Ha még nem voltál disznóvágáson, nem tudhatod, mekkora hatalmas buli az egész. Közelebb kerülhetsz a régi magyar szokásokhoz, a néphagyományokhoz, a paraszti világhoz, egyszóval nagyon haraphatsz az egykori vidéki életmód feelingjéből.

Ha télen akarunk a kollégáinkkal (vagy esetleg barátainkkal) eszméletlenül berúgni, vagy pontosítva, csapatot építeni, a disznóvágásnál nincs is jobb megoldás. A nagy munka közben egy-két pálinka elkortyolása szinte kötelező.

Végre nemcsak jól lakhatunk, de meg is dolgozhatunk az ételért. A legnehezebb dolgot (a disznó beszerzését) szerencsére nem nekünk kell elintézni, azt megteszik helyettünk a vendéglátóink. Sőt, sok disznóvágó helyen nem is szereznek be egy egész disznót, hanem csak azokat a részeket, melyeket a társaság el akar majd fogyasztani.

Végre teljesen biztos lehetsz benne, hogy teljesen „E-mentes”, tartósítószer nélküli, mesterséges adalékok nélküli kaját ehetsz.

És magyarázat nélkül: