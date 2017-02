10 sztár, akinek jól áll a kor

Sokan mindent bevetnek, hogy ne látszódjon rajtuk az idő vasfogának nyomai, pedig méltósággal is meg lehet öregedni. Sőt, vannak olyan emberek (még a sztárok között is), akiknek kifejezetten jól áll, hogy már régen maguk mögött hagyták pubertáskorukat. Összegyűjtöttünk 10 hírességet, akik most sokkal jobban néznek ki, mint zsengébb korukban.

A Panic! at the Disco énekese, Brendon Urie jelentős imidzsváltáson ment át az évek alatt. Hál’ Istennek, így ugyanis már nem ijednénk meg tőle, ha szembejönne velünk este egy kivilágítatlan utcán

Bizony, bizony, Calvin Harrisnek is meg kellett dolgoznia azért, hogy Calvin Klein modell lehessen. Pár évvel ezelőtt aligha akadt volna meg rajta a divatház szeme (ellenben egy mekis marketinges sokkal könnyebben el tudta volna képzelni az étteremlánc reklámarcnak)

Úgy tűnik, Adele minél híresebb, annál jobban néz ki. Legutolsó, 25. című albuma megjelenésére annyira összeszedte magát, és már-már egy Vogue címlapján is el tudnánk képzelni

Azt inkább hagyjuk, hogy Demi Lovato mennyire tud elbűvölni minket a hangjával, az azonban egészen biztos, hogy sokkal jobban néz ki, mint disneys karrierje idején

Nicholas Hoult, az Egy fiúról gyereksztárja is szépen felcseperedett az évek alatt. Még több film főszerepet és Oscar-díjat neki!

Ti is néztétek gyerekkorotokban a Drake&Josh sorozatot? (Szerintetek is rossz döntés volt, ugye?) A lényeg, hogy a benne szereplő Josh Peck nagyon szexi férfivá érett az évek alatt

A Harry Potter filmekben senki nem figyelt Neville Longbottomra. Főleg, mert elég csúnyácska volt az őt alakító színész, Matthew Lewis. Bezzeg ha most kéne a csetlő-botló varázsló bőrébe bújnia, senkit nem érdekelne Harry

Íme, egy újabb Potter-sztár, Alfred Enoch, aki legutóbb a Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot? című sorozatban alakította a pedáns ügyvédtanoncot

Dev Patelnek is jól áll, hogy felnőtt. Az Oroszlán című Oscar-esélyes filmben azt is bebizonyította, hogy remek színész is

Lehet, hogy John Krasinski kiváló színész (bár azért nem vennénk be az Oscar-díjasok klubjába), de a tehetség már csak mellékes szempont lehet, ha valakinek ilyen kockás a hasa

A képek a buzzfeed honlapjáról származnak.