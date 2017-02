„Várhatok még” – Karosi Júlia Gershwin-estje

Régóta érlelődött bennem, hogy szeretnék egész estés műsort szentelni egyik legkedvesebb zeneszerzőmnek, George Gershwinnek. Dalai azért is meghatározóak számomra, mert rajtuk keresztül kezdtem el jazz zenével foglalkozni. Gershwin világa hidat képez a klasszikus zene és a jazz között, amelyben nagyon otthonosan érzem magam, vallja Karosi Júlia énekesnő.

A koncert során az idén 80 éve elhunyt nagyszerű amerikai zeneszerző, George Gershwin legismertebb dallamai (Summertime, The Man I Love, I got rhythm…) mellett helyet kapnak a mester kevésbé ismert, de annál izgalmasabb kompozíciói is (Fascinating Rhythm, Slap That Bass, He loves and she loves…). Az est hangulata a Broadway show-k világát idézi, ugyanakkor a dalokat egészen új, különleges és modern megszólalásban hallhatja a közönség, köszönhetően az énekesnő és zenésztársai remek előadásának – és nem utolsósorban Fenyvesi Márton nagyszerű hangszerelésének.

A Várhatok még program nagy sikerű bemutatójára a Zeneakadémián került sor a közelmúltban, a 2017-es Gershwin-év egyfajta nyitányaként.

Karosi Júlia Quartet tagjai:

Karosi Júlia – ének

– ének Tálas Áron – zongora

– zongora Bögöthy Ádám – nagybőgő

– nagybőgő Varga Bendegúz – dob

– dob hangszerelés, zenei rendezés: Fenyvesi Márton

Karosi Júlia február 18-án, 21:00-kor lép fel az Opus Jazz Clubban.

A program ismertetője a BMC honlapján.