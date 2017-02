Ilyen lenne, ha a leghíresebb filmek Oroszországban készültek volna – Fotók

Büszke lehet magára Budapest, ugyanis az utóbbi években egyre több hollywoodi filmet forgattak nálunk. Elég a pár évvel ezelőtti A kémre gondolnunk, vagy a jelenleg is készülő Red Sparrowra, Jennifer Lawrence főszereplésével, vagy a Maigret filmsorozatra, melynek köszönhetően Rowan Atkinson is nálunk dolgozik. De képzeljük el, hogy mi történne, ha Moszkva is olyan népszerűségnek örvendene a producerek körében, mint Budapest?

Ezt elég könnyű lesz elképzelni, ugyanis egy orosz project, a 2D Among Us arra buzdította az orosz művészeket, hogy népszerű filmekből kivágott képeket illesszenek be orosz miliőbe. Így Harry Potter és Ron Weasley nem a Roxfortban, hanem egy félelmetesen lelakott orosz épületben kóborolnak, és a Reszkessetek, betörők! Kevinje is kevésbé idillikus helyen ragadt egyedül.

A vicces képek a Boredpanda gyűjteményéből származnak.