Íme a soha véget nem érő A Karib-tenger kalózai-filmek legújabb előzetese

Új előzetes jelent meg A Karib-tenger kalózinak ötödik részéből, am a Dead Men Tells No Tales címmel debütál majd az amerikai mozikban július elején. A beharangozó kisfilm eloszlatta a film rajongóinak eddigi félelmeit: a mostani részben is szerepelni fog Johnny Depp.

A Karib-tenger kalózai szériának 5. részéről legelőször tavaly októberben lehetett hallani, ám az ekkor nyilvánosságra hozott trailerben még nem tűnt fel Jack Sparrow, alias Johnny Depp, ezzel hisztériás rohamot okozva az összes Depp-rajongónak. Mielőtt bárkire rátörne a frász, eláruljuk, hogy Depp igenis fel fog tűnni a filmsorozat ötödik részében, melynek címe a Halott ember nem mesél lesz majd.

A sztoriban Jack Sparrow-nak a halott kapitánnyal, Salazarral (Javier Bardem) kell szembenéznie, aki egy félelmetes kalózsereg vezére. A kalamajkába került Jack egyetlen reménysége Posszeidon háromágú vasvillája, melyet ha megtalál, minden gondja megoldódna. (Például ismét élővé változna, mivel Salazarnak sikerült megölnie őt.)

A filmben Johnny Depp és Javier Bardem mellett feltűnik még Orlando Bloom, Geoffrey Rush és Kevin McNally is.

A film hazai premierjére valószínűleg a nyár közepéig várnunk kell.