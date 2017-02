A romákat csak biztonsági kísérettel engedik át a Gozsdu udvaron

Szombat este egy fiatal társaság csak a biztonsági őr kíséretével sétálhatott át a Gozsdu udvaron, amiért a csapat egy része roma származású volt. A megdöbbentő eseményről a két érintett roma lány saját Facebook-oldalán számolt be.

Elsőként történetem és kérdésem Orbán Viktorhoz és minden olyan emberhez szól akik úgy gondolják, hogy kevesebb és veszélyesebb vagyok bárkinél! Megtörtént eset alapjàn!!

Helyszín: 2017.02.05. Szombat este, nem sokkal éjfél után.Holló utcáról fellépve a Gozsdu udvar átvágásával a Madàch térre való érkezéssel. Barátnőmmel és egy barátommal haladok a szemerkélő esőben egyik helyszínről a másikra, egy kis szombat esti találkozó,laza italozás céljából, ugyanis a pár nap múlva külföldre visszautazó barátnőmet ismét sokáig nem látom. Nevetünk, beszélgetünk, sietünk, hisz az időjárás nem volt hálás hozzánk, hisz esett az eső.

A Holló utcáról fellépve a Gozsdu udvar irányába érkeztünk, mikor is egy biztonsàgiőr odalép hozzánk, hogy most itt nem mehetünk át. A kép körülöttünk a következő, tipikus szombat esti fennforgás jön megy mindenki tele emberekkel, szórakozni vàgyó emberek sietnek betérni a kedvükre való helyszínekre. Semmi lezárás esetleges film, reklám egyéb forgatás miatt. Így felmerült az első kérdés bennem kíváncsiságból és autómatikus reakcióként, hogy mi történik, hogy nem mehetek át,hiszen szemből is és a mi oldalunkról is folyamatos átjàrás történik!!??

Első válaszként a le van zárva az udvar magyarázatot kaptam, majd rögtön jött a következő de átkisérlek. Mint tudjuk esik és haladnánk és nem értem, időm sincs gondolkodni, elindultunk a fiatalember kiséretében az udvaron keresztül, majd alig 3méter után levált és az ott lévő két emberükhöz szólt, hogy ő most átkisért minket ránk mutatva. Haladtunk útunkon a Madách tér egyik helyszínére betérve. Még hangosan nevetve mondtam is, hogy ez milyen vicces, hogy kiséretet kaptam, ilyen sose volt az elmúlt 10évemben pedig sokat járok ezen szakaszon mióta Budapesten élek. Annyit kérdeztem az őrünktől, hogy ez miért van és annyit mondott, hogy nincs túl jó kedve, hogy ez a feladata az esőben hidegben. Nyugtáztam, hogy azt el is hiszem nem irigylem. Ennyiben hagytam a dolgot, hisz nem foglalkoztatott a dolog tovàbb.

Majd mikor betértünk egy helyre, akkor fedeztem fel barátnőm és barátom arcán, hogy ez mi volt és mi is történt éppen, kifejezést. Abban a pillanatban mikor barátnőm teljesen felháborodva és kiborulva kimondta az első mondatot, hogy mi is történt tulajdonképpen, akkor esett le, hogy ez komolyan ezért volt?!! Meg kellett bizonyosodnom, hogy tényleg ez a probléma vele és velem, így visszamentünk, hogy ismét átkeljünk eme Közterületen, hogy kiderüljön miért is vagyunk ketten kivàltsàgosak.

Ismét két fiatalember az egyikük közölte, hogy akkor ő átkisér minket, majd feltettük a kérdést, hogy most ez miért is van?? 2017.02.02 Budapest Réti Viktória vagyok, miniszterelnökünk Orbàn Viktor.

A válasz: Azért mert azt kaptuk utasításba, hogy CIGÁNYOKAT nem engedhetünk át!!!! Közöltem, hogy benne legalább volt annyi, hogy ezt elmondja így választ kaptunk a kiváltságos helyzetünkre. Képzeljük el a helyzetünket most, két 30éves dolgozó gyermektelen nők vagyunk nem részesülünk semmilyen támogatásban, ugyanúgy fizetünk adót, dolgozunk és eltartjuk magunkat mint bárki, akárki más. Magyarul beszélünk és a ruházatunk sem feltűnő vagy eltérő mint akárki másé. Egyetlen dolog más rajtunk. A pigmentjeink másképp viselkednek, így barnább a bőröm az éppen előttem álló őrnél. Tehát CIGÁNY vagyok. Ami azt jelentette, hogy veszélyes vagyok azon a 3méteren lévő közterületre és az ott közlekedő emberekre.

Történetem, szégyenteljes, felháborító és tudnám még ragozni de nem fogom ugyanis váratlan fordulat következett be. Kértük az őrök felettesét, hogy ezt beszéljük meg, mert magyarázatot szeretnénk kapni a fellépésük okára. Aki 2percen belül megjelent és senki nem hiszi el, látnotok kellett volna az én arcomat mikor megláttam eme férfi embert, aki legalább 4 árnyalattal barnàbb volt mint én, hiszen CIGÁNY volt. Normálisan beszélt, ugyanolyan volt mint bármelyik ember, pont mint mi, az első mondata, hogy nagyon kellemetlen ez a szituáció mert ő is CIGÀNY de ezt kapták utasításba, majd átmehettünk kiséret nélkül csak menjünk el mert nem volt idegzete hallgatni a felhàborodásunkat.

A történetem ez!

Mindenkinek joga van azt gondolni és tenni ebben az országban amit akar a törvényeket betartva mások testiépségét nem veszélyeztetve és tulajdonát óvva élni. Kérdem én tisztelt Orbàn Viktor, hány árnyalattal barnább a bőre önnek az enyémnél? Mert én úgy láttam,ha személyesen nem is találkoztunk, de szerintem nagyjából ugyanolyan emberek vagyunk sőt a pigmentjeink is hasonlóan viselkednek. Ha az ön lánya lett volna ebben a helyzetben, mert neki is hasonló pigmentjei vannak mint nekem, akkor mit tett volna?? Mert szeretném tudni, hogy nekem mit kellene tennem!!!!??!!! – olvasható az index oldalán Viki beszámolója.

A másik diszkriminált lány is megosztotta a közösségi oldalán a hétvégén történteket:

Renáta vagyok. Cigány. És SZÉGYENlem magam….

Semmi baj srácok, majd én SZÉGYENlem magam…

Tudjátok mit? Majd én SZÉGYENlem magam…. ahelyett a gyerek helyet, aki 4 évesen megalázott, majd én SZÉGYENlem magam…

A gyerek szülei helyett, majd én SZÉGYENlem magam….

Az általános iskolai tanár helyett, aki megalázott, majd én SZÉGYENlem magam….

A középiskolai tanár helyett, aki azt mondta, hogy te nálam 3asnál jobb nem lehetsz bármit csinálsz is itt… majd én SZÉGYENlem magam…

A hajtéktalan helyett, aki halálos beteg anyámat le büdös cigányozta, mert az ételt adott neki, majd én SZÉGYENlem magam…

Egy főnököm helyett, aki szerint ez is csak egy cigány, majd én SZÉGYENlem magam…

A “barátom” miatt, aki szerint ez érthető, majd én SZÉGYENlem magam….

Amiért háromszor többet dolgoztam, mint mások, majd én SZÉGYENlem magam…

A szórakozó hely főnökei szerint, akik miatt én oda a bőrszínem miatt nem vagyok jogosult belépni, majd én SZÉGYENlem magam…

A Gozsdu udvar biztonsági őrei helyett, akik szerint tök kínos, hogy nem engedhetnek át egy közterületen a bőrszínem miatt, majd én SZÉGYENlem magam….

A közvetlen főnöke helyett, aki a szemembe mondta, hogy ja hát tudja, hogy ez gáz és hát ő is cigány…na, én helyette is SZÉGYENlem magam….

Ahelyett az énem helyett, aki tizenévesen azt mondta, ez az ország élhető, és soha innen el nem megyek, ahelyett is SZÉGYENlem magam….

Ahelyett az énem helyett főként, aki azt mondta, hogy nem megy tovább, el kell innen menni… ahelyett is SZÉGYENlem magam….

Aki ‘odakint’ a munkája alapján elismert, megbecsült és értékelt ahelyett is SZÉGYENlem magam….

Tudjátok mit? Én tényleg SZÉGYENlem magam….

Mert 2017 februárjában ott tartok, hogy közterületen nem mehetek át, mert csak egy cigány vagyok…. Életemben nem loptam, de a biztonsági őrök jogosultak azt mondani nekem, hogy majd átkísérnek, mert barna a bőröm. Gratulálok. Gratulálok mindenkinek, aki szerint ez normális…. aki szerint ez helyén való….akik miatt egy normális cigány származású ezt érdemli… azon cigányoknak is szívből gratulálok, akik miatt ezt kapom….

Két éve nem élek ebben az országban. És SZÉGYENlem, hogy életem legjobb döntéseként könyvelhetem ezt el….

SZÉGYENlem, hogy az országom vezetősége alapján ítélnek meg…itthon és külföldön egyaránt….

SZÉGYENlem, hogy egy életre szóló rosszindulatot és gyűlöletet próbálok feldolgozni és azt is szégyenlem, hogy mindez nem megy….

És tudjátok mit? Leginkább azt SZÉGYENlem, hogy nem tudok ellene tenni… És csak menekülök….

És azt is SZÉGYENlem, hogy mindenki homokba dugja a fejét, mert ez a legkönnyebb…

És azt is SZÉGYENlem, hogy hiába kiabálok, senki nem hallja…

Azt is SZÉGYENlem, hogy én is menekülök, mert jó valahol máshol…könnyebben, jobban, biztonságosabban lehet élni….

A szombati bejegyzés óta Renáta rengeteg kedves, támogató hangvételű üzenetet kapott, melyet egy másik bejegyzésében köszönt meg:

Kedves Mindenki, szeretném megköszönni a rengeteg támogatást és kedves szavakat, amiket a barátaimtól, volt tanáraimtól és ismeretlen emberektől kaptam.

Nagyon sokan hozzátok vissza a megcsappant hitemet és nem tudom eléggé megköszönni.

Szeretném tisztázni, hogy a mai napon az EBH-hoz fordulunk, beadjuk, elmondjuk. Ők ezért vannak. Reméljük megszüntetik eme rendelkezést, felkeresik az illetékes utasítás adóját és felkérik, hogy ilyen formában ne járjanak el az arra járó népekkel. Félreértés ne essék, nem vagyunk a Gozsdu udvarban található szórakozó helyek ellen mert nem adott helyről jöttek ki és nem egy ott levő helyre mentünk, csak keresztül szerettünk volna haladni, mint lehetséges útvonal. Nem vagyunk a biztonsági őrök ellen sem, ez a munkájuk és utasítást kaptak.

Az index.hu egyik névtelen forrása szerint a Gozsdu udvarban a szórakozóhelyektől függetlenül működő biztonsági cég védi a területet, mivel az utóbbi időben megszaporodott a lopások száma.

Amikor a két roma lány a történtek után megkérdezte a biztonsági őrt, hogy származásuk miatt részesültek-e külön bánásmódban, az őr szintén roma származású felettese válaszolta meg a fiatalok kérdését. A férfi elmondta a lányoknak, hogy azt az utasítást kapta, hogy a “cigány származású” embereket át kell kísérnie a téren.

Bár a Gozsdu udvar üzemeltetőjét már több sajtóorgánum is megkérdezte a hétvégi incidensről, egyelőre senki nem kapott választ.