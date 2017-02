Mesebéli falura bukkantunk Lengyelországban

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy apró lengyel falucska, ahol minden úgy nézett ki, mint kedvenc népmeséinkben. Szépen díszített faházikók, nagy kert, tele virágokkal és házi állatokkal, minden a békességet és meghittséget sugároz. Most ezt a különleges települést mutatjuk be.

A Zalipie nevű falucska alig 40 kilométerre van Krakkótól. A lengyel falu arról híres, hogy minden épülete népi motívumokkal van kidekorálva. Díszességét a falu egy egészen apró bosszúságnak köszönheti: az egyik lakosának a házfalát egy rosszul működő kemence összekormozta. A tulajdonos, hogy ellepje a koromfoltokat, virágmotívumokat festett háza falára. A végeredmény annyira megtetszett a szomszédainak, hogy elkezdték utánozni őt, mígnem az egész település egy mesebeli hellyé változott.

Mi szívesen eltöltenénk itt egy hosszú hétvégét. És te?

Képek: boredpanda