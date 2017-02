Kampány a rák ellen

Nem minden világnap ad okot ünneplésre: itt van például a rák világnapja, ami mára, február negyedikére esik. A daganatos megbetegedések hazánkban a második leggyakoribb halált okozó betegségek, világszerte pedig évente több mint 8 millió ember halálát okozza. A rák nem válogat kor, nem, vagy társadalmi helyzet alapján, de rendszeres szűrővizsgálattal nagy eséllyel megelőzhető, kezelhető.

2011-ben, a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) kezdeményezésével alapították meg a rák világnapját, ami arra hivatott felhívni a figyelmet, hogy megfelelő életmóddal, odafigyeléssel, szűrővizsgálatokkal a megbetegedésnek elejét vehetjük. Rendezvények, kiadványok, sajtóanyagok, konferenciák és persze kampányok igyekeznek felhívni a szűrővizsgálatok és a betegség fontosságára. Nézzük az elmúlt évek leghatásosabb kampányait, melyek valóban a kitűzött célt szolgálták az utóbbi hetekben megjelent Magyar Rákellenes Liga vitatott reklámfilmjével ellentétben.

Ribbon Girls Should Never be Parted

A holland Pink Ribbon Magazine kampánya meztelen mellekkel illusztrálva, verses magyarázattal figyelmeztetett a mellrák veszélyére.

Know Your Lemons

Szintén a mellrák korai felismerését segítő kampány az utóbbi időben bejárta az egész világhálót. Remélhetőleg elérte a célját, és a nők több figyelmet fordítanak a tünetekre.

SFBatkid

Az ötéves, rákbeteg Miles kívánságát teljesítette a Greater Bay Area Make-A-Wish Foundation, A Clever Girls Collective szociális média kampányának segítségével. A kissrác Batmanként parádézott San Franciscóban, az internet pedig megőrült ettől a szupercuki videótól!

Femina

A Femina egyszerű, de annál figyelemfelkeltőbb plakátja a mellrák következményét mutatja be.