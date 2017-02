Március 15-e megújítói nyerték a Highlights of Hungaryt

Idén minden eddiginél több, mintegy 14.500 szavazat alapján dőlt el, hogy kik a győztesei a Highlights of Hungary versenynek. A tavalyi év ötvenöt színes pillanatát és megmozdulását összesítő mezőnybe a kurátorok jelölései alapján lehetett bekerülni, ám a végleges sorrendről, a top 10-ről és a nyertesekről közönségszavazás döntött.

Múltjával, jelenével és jövőjével is szívesen foglalkozott idén a magyar, ha az hiteles, kreatív és merész formába volt öntve – állapíthatjuk meg a kor-kör-kórképet rajzoló Highlights of Hungary dobogós helyezettjeit szemlélve. A második helyet megszerző HBO Aranyélet produkció és a harmadik KUCKÓ Önkéntes Program előtt a hatalmas közönségkedvenc Red Bull Pilvaker tarolt, bizonyítva, hogy a klasszikus szavak kétszáz év múlva is nagyot szólhatnak, csak új hangokat kell keresni hozzájuk. Az elrappelt 1848/49-ből kibontakozó egyedi kulturális koncepció azt vallja, hogy az „új generációk” megszólításához néha elég leporolni az irodalmi szöveggyűjteményt és modernre faragni az időmértéket.

A Super Channel tartalomfejlesztő csapata által létrehozott Highlights of Hungary célja, hogy az elmúlt év legkreatívabb megmozdulásait és legszerethetőbb ügyeit tárja a nagyközönség elé: azokat az eseményeket vagy projekteket, amelyek a tavalyi évben közösségeket formáltak vagy új szempontot mutattak önmagunk és a világ megértéséhez.

A top 10 idén igazán színes képet mutat, és arra bíztatja a jelen és jövő kreatívjait, hogy merjenek közösségben, ügyekben és kulturális megmozdulásokban gondolkodni, mert a közönség nem csak nyitott, de odaadó és támogató is. Az első tíz hely egyikéért idén lehetett kis roma falu életét segíteni (#10 BAGázs //Játsszuk együtt!), kiállni az egyenlőség mellett (#9 Budapest Pride), irodalmi klasszikusokat kávéházban megidézni (#8 Hadik Irodalmi Szalon), Debrecenben biciklinyeregből fordítani egyet a világon (#7Debrecen Bike Maffia), mások nappalijában filmet nézni (#6 Ernelláék Farkaséknál lakáspremierek), városi erdőben egy régi-új víztorony hangját hallgatni (#5 Nagyerdei Víztorony) vagy hátrányos helyzetű emberek álmából textilt szőni (#4 Igazgyöngy Alapítvány).

Szépen megrajzolt múlt-jelen-jövő háromszögben áll az első három helyezett: míg aKUCKÓ Önkéntes Program gyermekotthonban élő fiataloknak alakítja a jövőformáló élményeket (melyek közül a gospelkórus éppen annyira fontos, mint az önkéntes fodrászok tevékenysége), bizonyítva, hogy a gondoskodás nem egy sokadik plüssmackó, hanem a valódi igényekre való odafigyelés. A második helyezett HBO produkció a magyar valóságnak tart tükröt: hogyan lehet a rendszerváltás utáni Magyarországon a bűntudattól sem mentes hétköznapokat és súlyos jelent megélni – és hogyan lehet ezt az Aranyéletet magas minőségben, profi koncepcióval filmre vinni.

Az idei győztes a Red Bull Pilvaker, akik – az őket jelölő Super Channel ajánlása szerint – „képesek március 15-ét formailag és tartalmilag is úgy megszólítani, hogy a majd’ 200 éves szellemiség a fiatalokból is zsigeri reakciót váltson ki”. Takács Ákos kreatív koncepciója elég bátor volt ahhoz, hogy egy színpadra álmodjon olyan fiatal magyar MC-ket, mint Wolfie, Fluor vagy Diaz, melléjük állítson népszerű magyar színészeket és énekeseket, például Járai Márkot, Kollányi Zsuzsát, Hámori Gabriellát, Kautzky Armandot vagy Szabó Kimmel Tamást; felkérje Szabó Simont rendezőnek, házigazdának pedig elhívja a rádiók kedvenc hangját, Buda Mártont. A kezükbe nyomott irodalomtételek az elmúlt öt évben önálló pályára álltak, teltházas előadásaikra nézők helyett rajongók érkeznek és nemrég a Szavak című Juhász Gyula vers átdolgozásával szétrobbantották az iskolai irodalomkönyvek elefántcsonttornyát is.

A Forbes különdíját a Green Go, Budapest első elektromos közösségi autóbérlő szolgáltatása kapta, amelyre a jövő zöld nagyvárosa épülhet. A díjat a magazin azzal is indokolta, hogy a megosztott használaton alapuló szolgáltatásra “láthatóan felkészült a város, hiszen használják a budapestiek”. A A WMN különdíját az interneten közkinccsé tett fotóarchívumnak, a hat éve indult Fortepannak ítélte, amely indoklásuk szerint „maga a mindennapok történelme, Magyarország XX. századának egy szubjektív, de mindenki számára ismerős szelete, a nosztalgia on-line otthona, amely köré mára igazi közösség szerveződött.”

A Highlights of Hungary kitalálója és megvalósítója, a kreatív tartalomgyártó és tartalomfejlesztő Super Channel célja idén is az volt, hogy közös platformon szerepeltesse azokat a kreatív, kiemelkedő koncepciókat és ügyeket, melyek az adott évben mi, magyarok voltunk.