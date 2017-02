A budapesti Liget Clubba érkezik az Ottawan zenekar!

A francia Ottawan diszkóduó 1979 és 1982 között aratta le a legnagyobb sikereket. Legismertebb és legnépszerűbb slágereik: D.I.S.C.O. és a Hands Up (Give me your heart). Dalaiknak többsége angol és francia nyelven íródott, valamint mind a két nyelven megjelentek, ám az énekesek nem beszéltek akkoriban angolul, így a szavak kiejtése nehézséget okozott számukra. A csapat alapítója Jean-Baptist Patrick , aki ’82-ben kilépett a zenekarból, s Pam N’Pat néven egy új duót hozott létre.

A zenekar nevének azért választotta Ottawant, mivel állítólag Jean-Baptist Kanada fővárosában írta meg első slágerét. A zenekar első énekesnőjének keresztneve ismert: Annette.

A diszkóduó első felvétele, a D.I.S.C.O. ’79-ben jelent meg, de eleinte nem volt különösebben sikeres. A rádióállomások és a lemezklubok DJ-i azonban kitartó munkával népszerűsítették a dalt, mely ’80-ban világslágerré nőtte ki magát. Azóta a D.I.S.C.O. c. dal bevonult a diszkó örökzöldjei közé, szinte alig van olyan retro válogatás, amelyben fel nem csendülne a közismerten szeretett daluk. Az Ottawan sikerreceptje nem volt bonyolult; fülbemászó dallamok, jó ritmus, könnyen megjegyezhető és énekelhető, dúdolható szövegek. Ezen koncepció jegyében jelent meg következő nagylemezük, melyen a Hands Up (Give me your heart) daluk szerepelt.

