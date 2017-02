Így játssz a flitterekkel a hétköznapokban!

Ki mondta, hogy csak (péntek) este viselhetnénk flitteres, strasszos, csillogó darabokat? Hogyan viseld hétköznap, akár munkába is a feltűnő, fényűző, flitteres, strasszos és gyöngyös, csillogó darabokat is?

Az elmúlt néhány szezonban „megborult” egyfajta régi rendszer: már begyűrűzött a sportviselet is az utcai öltözködésbe, és az esti öltözékek is bekúsztak a hétköznapokba – ez nem baj! Míg néhány évvel ezelőtt egy-egy flitteres darab láttán biztosan azt hitték volna a járókelők, hogy te még most tartasz hazafelé a tegnapi buliból – ez mára megváltozott. Egy kis csillogás a hétköznapokban sem árt: ne essünk abba a hibába, hogy kizárólag az esti kikapcsolódásokra hagyjuk a látványos darabokat – viseld őket akár a munkába, a hétköznapokon is!

Mindenki szekrényében lapulnak egyszínű, már-már unalmas pólók, blúzok, nadrágok, amelyektől mégsincs szíve az embernek megválni. Hogyan dobd fel ezeket? Egy flitteres, hímzett, gyöngyös blézerrel. Ahogyan kell, hogy legyen egy sötét színű alapdarab a gardróbodban, amit természetesen szezononként frissítesz, nem árt egy igazán feltűnő, látványos, díszített is, amit felkaphatsz a legegyszerűbb ruhához is! Bármilyen egyszerű ruhadarabot egy csapásra glamúrossá varázsolhatsz egy feltűnő blézerrel – csak a kiegészítőkkel ne ess túlzásba! Elég egy feltűnő darab minden szettben.

Amíg hűvös az idő, az egyszerű, örök klasszikus farmereket kombináld gyöngyös, díszített kardigánokkal és kötött pulcsikkal. Egy gallérján köves darab például egyben nyaklánc is. Amúgy ki mondta, hogy ne viselhetnél egy díszes ruhát egy oversize kabáttal és lapos talpú cipővel vagy egy vagány bokacsizmával hétköznap is? Ugye, hogy senki? Egy irodai szettnek sem kell szigorúnak lennie: cselezd ki az unalmas dresscode-ot egy flitteres ceruzaszoknyával, vagy viselj a fehér blúzhoz egy díszített minit!