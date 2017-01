5 közép-európai hátizsákos túra, amit nem hagyhatsz ki

Tudjuk, hogy nem február eleje a turisták kedvenc időszaka, de a hideg és borús időjárás még nem kifogás arra, hogy több hónapon át otthon gubbasszunk. Összegyűjtöttünk 5 közép-európai helyet, mely egy hétvége alatt is felderíthető, és minden okunk meg van rá, hogy így is tegyünk.

Törcsvár – Románia

A romániai Törcsvár neve kevés embernek csenghet ismerősen, de ha hozzátesszük, hogy alig pár kilométerre van Brassótól, máris jobban el tudjuk földrajzilag helyezni a települést. A hely legizgalmasabb attrakciója a vár, mely egy 100 méter magas sziklára épült. Ma múzeumként üzemel, anno pedig Vlad Tepes, alias Drakula kéglije volt. Jelenleg a román királyi család leszármazottjainak a tulajdona.

Morva-karszt, Csehország

Csehország első számú természeti turistacélpontja a Morva-karszt, mely Morvaország szívében, egy dombvidéki erdő közepén található. A területen közel 100 barlang van, melyek mellett a mi aggteleki cseppkőbarlangunk szinte elbújhat szégyenében. A környék másik legnagyobb attrakciója a 138 méter mély Macocha-szakadék, melybe a helyi legenda szerint egy gonosz mostoha bedobta a fiát, ám a gyerek csodával határos módon túlélte a zuhanást, és visszatért a faluba. A mostoha (macecha) annyira félt a lakók megtorlásától, hogy a szakadékba vetette magát. Ő már kevésbé volt szerencsés.

Krakkó, Lengyelország

Lengyelország már csak azért is érdekes úti cél, mert az ország sorsa sokszor egybeforrt a hazánkéval. Bár Krakkót jócskán megviselte a II. világháború, rengeteg érdekes és csodálatos régi épület, városrész mesél a település múltjáról és kultúrájáról. Ha nagyon belejössz a túrázásba, keresd fel a wieliczkai sóbányát, mely nemcsak a legöregebb (több mint 700 éves) lengyel sóbánya, de egyúttal a világörökség része is.

Kassa, Szlovákia

Bár már Magyarország határain kívülre került a város, Kassa a mai napig nem tagadhatja le magyar múltját. Itt található Szlovákia legnagyobb temploma, a Szent Erzsébet-dóm, melyet a XIV. században kezdtek el építeni. Sőt, az egyik legnagyszerűbb magyar költőnk, Márai Sándor is itt született, melyről egy emlékszobor is megemlékezik.

Lednice, Csehország

A sor végére egy másik cseh helyet hagytunk. A Lednice-kastélyhoz hatalmas méretű park is tartozik, a közelben pedig a Dyje folyó csörgedezik, ahol (ha romantikázni támadna kedvünk) csónakázhatunk is, de mivel halastavakból sincs hiány, még halászhatunk is.