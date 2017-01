Ahova a kultúra hazajár – Pannon Egyetem

A veszprémi Pannon Egyetem nemcsak azzal büszkélkedhet, hogy az ország egyik legfontosabb kulturális központjában található, hanem azzal is, hogy Magyarország legrégebbi mezőgazdasági intézménye is hozzá tartozik. A Pannon Egyetemnél egyszerre találkozik egymással a múlt és a jelen, a tanulás és a szórakozás.

Dicső gyökerek

Bár a Pannon Egyetem nem tekinthet viszsza több évszázados múltra, az intézménynek otthont adó város, Veszprém a honfoglalás óta fontos szerepet tölt be az ország kulturális életében. 1001-ben István király felesége, Gizella itt alapította az ország első püspökségét, ezért Veszprémre a királynők városként is szokás utalni. A település 1009-ben püspöki székhellyé, vagyis egyházi központtá vált. Ennek következtében a 13. században káptalani iskolája is lett a városnak, ahol nemcsak egyházi, de világi személyek, diplomaták is tanultak. A Pannon Egyetem formailag 2006-tól létezik, ezt megelőzően a Veszprémi Egyetem nevet viselte az intézmény. Ugyanebben az évben jelentős szervezeti átépítés kezdődött meg, újabb és nagyobb egységekkel, valamint új tanulmányi karokkal is bővült az intézmény. Ekkor jött létre a Felnőttképzési Intézet is. A vidéki hallgatók rendelkezésére Veszprémben hat, Keszthelyen pedig két kollégium áll. Ma az egyetemnek mérnöki, modern filológiai, műszaki informatikai és gazdaságtudományi kara is van, és a Nagykanizsai Kampusz is a részét képezi.

Otthon a mezőgazdaságban

Az ország legrégebbi mezőgazdasági felsőoktatási intézménye, a keszthelyi Georgikon is a Pannon Egyetem része. Az oktatási központ nemcsak Magyarország, de egész Európa legrégebben működő, mezőgazdasági ismereteket oktató intézménye, melyet még 1797-ben Festetics György alapított. A kezdetek kezdetén mindössze egy oktatóval és egy hallgatóval indult a képzés. A Georgikon tekinthető a 19. századi reformkor előfutárának, ugyanis Festetics felismerve Magyarország elmaradottságát, ezzel az intézménnyel próbált felzárkózni az ipari forradalomban rohamosan fejlődő Nyugat-Európához. Érdekesség, hogy a 19. században az intézmény falain belül latinul és németül folyt az oktatás, mivel a külföldi, elsősorban német származású oktatók közül nem mindenki tudott magyarul. 2000-ben csatolták a Veszprémi Egyetemhez.

Folyamatos bővülés

Az egyetem folyamatosan fejlődik és bővül. 2015-ben alapította a Kőszegi Kampuszát, mely lényegében az ISES Alapítvány szerepét vette át. A határ menti város eddig csak nyári nemzetközi egyetemeknek adott otthont, a Pannon Egyetemnek köszönhetően azonban többek között szőlő- és borgazdasági szakmérnök és kulturális örökségmenedzsment-képzéssel bővült a repertoárjuk.

Szórakozás az egyetem falain belül

Az egyetem méltó a városához, rengeteg kulturális programmal látja el növendékeit. Ilyen például a Zenei Csemegék rendezvénysorozat, mely évente kétszer jelentkezik, és 3 estén át szórakoztatja különböző zenei műfajokat képviselő koncertekkel a diákokat. A nemzeti hagyományokat is ápolja az intézmény: az októberenként jelentkező folklór héten a magyar néptáncot, népzenét és népmeséket elevenítik fel, de borkóstolókat is tartanak. A Tiéd a színpad! rendezvényük a fiatal tehetségeket karolja fel, akik vers- és prózamondás, stand-up és színpadi jelenet kategóriákban vehetik birtokba a színpadot, és bizonyíthatnak a közönségnek. Az évente megrendezett Ki mit tud? az egyetem egyik legnépszerűbb eseménye.

A diákélet hasonlóan pezsgő a Georgikonban is. Itt a tanév végi úgynevezett sárgulás a legnagyobb attrakció, amikor a végzős hallgatók fáklyás felvonulást és koszorúzást tartanak az impozáns Festetics Kastély udvarán. Az ünnepséget egy palotás tánc eljárásával teszik teljessé. A Nagykanizsai Kampusz legizgalmasabb diákeseménye a Kocamuri, ami egy klasszikus, magyar disznóvágás. A véres eseményt napközben sportversenyek és különböző vetélkedők színesítik, este pedig óriási bulival zárul a nap. A sportos egyetemisták is megtalálják a nekik való programot, ugyanis a Pannon Egyetem 1999 óta minden évben megrendezi a Balaton Regatta evezőversenyt, ahol kétkilométeres távot kell teljesíteni a junior vagy senior, férfi illetve női csapatokban induló jelentkezőknek.