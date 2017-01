Kiosztották a SAG-díjakat, ezek lettek a legjobb filmes alkotások

Idén 23. alkalommal adták át a Screen Actors Guild-díjakat. Nézzük, kiket választottak a legjobbaknak!

Legjobb szereplőgárda: A számolás joga

Legjobb kaszakadőrgárda: A fegyvertelen katona

Legjobb kaszkadőrgárda vígjáték- vagy drámasorozatban: Trónok harca

Legjobb női főszereplő: Emma Stone, Kaliforniai álom

Legjobb férfi főszereplő: Denzel Washington, Fences

Legjobb női mellékszereplő: Viola Davis, Fences

Legjobb férfi mellékszereplő: Mahershala Ali

Legjobb szereplőgárda – drámaorozat: Stranger things

Legjobb női alakítás – drámasorozat: Claire Foy, A korona

Legjobb férfi alakítás – drámasorozat: John Lithgow, A korona

Legjobb szereplőgárda – vígjátéksorozat: Orange Is the New Black

Legjobb női alakítás – vígjátéksorozat: Julia Louis-Dreyfus, Az alelnök

Legjobb férfi alakítás – vígjátéksorozat: William H. Macy, Szégyentelenek

Legjobb női alakítás – tévéfilm vagy minisorozat: Sarah Paulson, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Legjobb férfi alakítás – tévéfilm vagy minisorozat: Bryan Cranston – A végsőkig

Életműdíj: Lily Tomlin