Milliárdokért épülhet újjá a Közlekedési Múzeum

A Városliget megújulásáról korábban már több cikket is írtunk – akkor leginkább a fakivágások ellen tüntetőkről szóltak a hírek, most azonban a Liget Projectnek az egyik olyan állomásáról számolhatunk be, mely talán mindenki tetszését elnyerheti. A II. világháborúban megrongálódott, azóta csak félig-meddig helyreállított Közlekedési Múzeum hamarosan visszanyeri régi fényét.

A Közlekedési Múzeum 1896-ban a milleniumi ünnepségekre épült, Pfaff Ferenc tervei alapján. A megnyitó után még Közlekedési Csarnok névvel várta a vendégeket. Tündöklésének a II. világháború vetett véget, ugyanis 1944-ben bombatalálatot kapott, melynek következtében díszes kupolája teljesen elpusztult. A helyreállítások során (amire két évtizedet kellett várni) az épület legdíszesebb elemét nem építették vissza. 1987-ben egy új épületszárnnyal bővült a múzeum, amitől csak még felemásabb lett az összhatás.

A Liget Project keretében azonban hamarosan teljesen megújul, pontosabban visszanyeri régi külsejét a Közlekedési Múzeum. A munkálatokért a Mérték Építészeti Stúdió felel. A cég korábban már a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Nemzeti Múzeum épületeit is restaurálta.

Most újra felépül Közlekedési Múzeum 26 méter átmérőjű, 67 méter magasságú kupolája, melynek központi részén egy kiállítóterem is helyet kap majd. Emellett 4000 négyzetméterrel bővül a múzeum, így még nagyobb kiállítótérrel várják a munkálatok után a vendégeket.

A teljes tatarozás csak egy új logóval lehet teljes.

“Az új logó tükrözi a múzeum célkitűzését: a közlekedésre, mint összefüggő rendszerre tekint. A logó egyszerre szimbolizál sínpályákat és utakat, villamosvágányokat és vasútvonalakat, közutakat és folyókat, így utalva a különböző közlekedési módokra és ágakra” – írta a Múzeum Facebook-oldalán.

A munkálatok becsült költsége 7 milliárd forint, a múzeum megnyitásáig pedig legalább még egy évet (de leginkább kettőt) kell még várni.