A gardróbfrissítés legfontosabb alapszabályai

Nincs egy göncöd se amit felvehetnél, mégis tele a szekrényed? Időnként rábukkansz olyan darabokra a gardróbodban, amikre nem is emlékeztél? Itt az ideje, hogy sürgősen felfrissítsd a ruhásszekrényed!

Sokan tapasztaltuk már azt, hogy egy kis kutakodás után ráeszmélünk, mennyi olyan ruhánk van, amit már ezer éve nem vettünk fel, vagy éppen megvettük és soha nem is volt rajtunk. Nyilván jó érzés rábukkanni olyan darabra, amiről már rég megfeledkeztünk, de ez azt jelenti, hogy koránt sem látjuk át a ruhásszekrényünket. Az alábbi tippekkel viszont urai (vagyis úrnői) leszünk a helyzetnek!

Milyen gyakran és mit érdemes szelektálni?

Még ha nem is feltétlenül szabadulsz meg az adott ruhadaraboktól, érdemes legalább félretenni az őszi-téli holmikat nyáron és a nyári darabokat ősszel. Hisz úgy sem fogod felvenni nagyjából fél évig. Ha az adott szezon aktuális ruhadarabjai vannak csak „szem előtt”, jobban kiigazodsz azon, mit is rejt a ruhásszekrényed. Van egy gardróbfrissítő alapszabály, mely szerint szabadulj meg azoktól a daraboktól, amiket egy éve nem vettél fel. És ezt tartsd is be.

Amire ne sajnálj időt és pénzt: jó minőségű alapdarabok

Ismerős a helyzet, hogy van egy csomó, mondjuk csíkos kötött pulóvered, de mindegyikkel van valami gond? Kinyúlt az ujja, kibolyhosodott az oldala, stb. Megértjük, leértékeléskor olcsón jutottál hozzá és azt hitted, jól jártál a vétellel. Sajnos tévedsz. Összeszámolva jóval több pénzt dobtál ki „gagyi” minőségű kötött pulcsikra, mintha vettél volna néhány igazán minőségi darabot. Ezek legyenek tökéletesen szabottak, mintha rád öntötték volna, és készüljenek kiváló minőségű alapanyagból: évekig hű társaid lesznek. Jöhet akármilyen trend vagy divathóbort: elég néhány trendi kiegészítő, és kifogástalan lesz a megjelenésed. Fontos a ruhadarabok kezelése is: ne legyél lusta akasztani a ruhákat, blúzokat, vagy éppen kézzel mosni, ami például applikált (gyöngyös, flitteres, strasszos vagy éppen hímzett), meg fogják hálálni.

Felülvizsgálat

…vagyis egy kis minőség-ellenőrzés. Mi az, ami esetleg lyukas, kopott, kibolyhosodott? Vegyél tőle könnyes búcsút. Csak a helyet foglalja. Vagy ami esetleg átalakításra vár? A legegyszerűbb, ha meg se veszel olyat, „amit csak egy kicsit be kell szűkíteni/kiengedni/felhajtani”, mert úgy sem fogod. Tapasztalat. És áll majd a szekrényedben. Vagy: szabj magadnak egy szűk határidőt, amin belül átalakíttatod az adott darabot (ha már tényleg irtó jó vásárt csináltál vele).

Hogyan rendszerezd a ruháidat?

Stílusonként és fazon, hossz szerint. Ha külön sorban, összehajtogatva tartod a farmerjeidet, a rövidnadrágokat, elkerülöd majd a „búvárkodás” érzését. Ugyanez érvényes a felsőkre is. Ruhákat, blézereket, kabátokat pedig szigorúan vállfán! Akár a vasalást is megspórolhatod.

Mi a helyzet a kiegészítőkkel?

Én külön dobozban tartom azokat az ékszereket például, amiket többnyire nyáron hordok. Külön dobozkákban, ládikákban tartom a gyűrűket, fülbevalókat, nyakláncokat, karkötőket, ez sokat segít abban, hogy szintén átlásd: mid is van? Ráadásul stílusonként külön sorba rakom a nyakláncokat: a reggeli készülődésnél, gyors napközbeni átöltözéseknél rengeteg időt megspórolhatsz azzal, hogy nem kell keresgélned. Érdemes odafigyelni arra is, hogy az öveket például összetekerve tartsd, a sálakat is összehajtogatva.