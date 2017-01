Egy karrier, amit bárki megirigyelne

A fiatal sztárkarmester, Robin Ticciati újra Budapesten

Csupa energia, csupa romantika és csupa maximalizmus. Nem felejtjük el, mekkora hatást gyakorolt ránk a szemérmetlenül tehetséges sztárkarmester, Robin Ticciati, amikor néhány évvel ezelőtt Budapesten járt. Pillanatok alatt kiderült, hogy nem csak mondja: neki a vezénylés tényleg varázslat és boszorkányság. Olyan hévvel beszél a zenéről, hogy egy mulatós diszkó közönségét is meggyőzné arról, hogy inkább Berliozt hallgasson. Ticciati generációja egyik legsikeresebb karmestere, a legfiatalabb dirigens, aki valaha vezényelte a milánói Scala zenekarát.

A jó hír, hogy a még mindig csak 33 éves Robin újra a magyar fővárosba jön, hogy a világ egyik legjobb zenekarát, a Budapesti Fesztiválzenekart vezényelje február 24-én, 25-én és 27-én a Müpában. Sőt, a BFZ Black Friday-hangulatot idéző, éjszakai babzsákos Midnight Music koncertjét is ő vezényli február 27-én egy új helyszínen, a Várkert Bazárban.

Ticciati magával ragadó személyiség, a próbái nevetéstől hangosak, a vezénylésről pedig azt vallja: „olyan, mintha mesélnél, és elvinnéd az embereket egy másik világba”. Londonban született és olasz felmenői is vannak, innen fakad mediterrán temperamentuma, a zenei repertoár, amihez a legerősebben kötődik, mégis a német és a francia. Februárban osztrák és német zeneszerzők műveit vezényli nálunk: Richard Wagner, Richard Strauss és Anton Bruckner lesznek terítéken.

Különösen izgalmas Strauss kürtversenye, melyet egy igazi világsztár, a horvát Radovan Vlatković kelt életre, akit a zenei világ évtizedek óta a legnagyobb kürtösök között tart számon. A 6. szimfónia érdekessége, hogy ez a Bruckner-életmű legritkábban játszott szimfóniája, és egyben a legmerészebb is. Nehézsége miatt 1881-es befejezése után a bécsi filharmonikusok nem is vállalkoztak a teljes szimfónia eljátszására, a BFZ viszont ehhez is elég merész. Te részt veszel a kalandban?

Dátumok: 2017 február 24-25-27., Müpa

