Bowlingpályával és bőrfotelekkel várja majd vendégeit a MOM Park új mozija

A MOM Park új mozija a török CİNEMApink hálózattal kötött megállapodást, miután megszüntette az együttműködést a Cinema Cityvel. Úgy tűnik, senki nem panaszkodhat majd a váltás miatt, a felújított mozi ugyanis a legmodernebb technológiával, kényelmes bőrfotelekkel, egyedi dizájnnal, bowlingpályával és tematikus filmes könyvtárral várja majd látogatóit.

A termekben digitális Sony 4K-vetítők és a hazai multiplexek közt egyedülálló Dolby Atmos 360 hangrendszer és JBL hangszórók nyűgözik majd le a filmrajongókat.

A termekben ezentúl óriásfotelekben nézhetjük a filmeket, nagyobb lesz sorok közti távolság (145 cm az átlagos 100-120 cm helyett), a párjukkal érkezők pedig akár az úgynevezett lovefotelt is választhatják – írja az Index.

A mozi előcsarnokában kialakításra kerül majd egy rendhagyó tematikus könyvtár is, ahonnan a mozi vendégei minden további nélkül kölcsönözhetnek könyveket. És ha mindez nem lenne elég, egy hatsávos bowlingpálya is a mozihoz fog tartozni. A forgalmazó azt ígéri, hogy az eredeti nyelven vetített filmek továbbra is nagy hangsúlyt kapnak a moziban.

Az újranyitás néhány hónapon belül várható.