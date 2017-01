Az Arany Málna jelöltjei is megvannak

Vegyük elő kritikus énünket, és az idei Oscar jelöltjei után nézzük meg, hogy mely filmek versenyeznek a legrosszabb mozis alkotásoknak járó Arany Málna-díjért.

Ahogy minden alkalommal, idén is kicsivel az Oscar jelöltjeinek kihirdetése előtt jelentették be a hollywoodi filmgépezet legkevésbé sikeresnek alkotott alkotásait. Az Arany Málna Díjakat már 37. alkalommal fogják átadni egy nappal az Oscar előtt február 25-én. A filmekre 47 amerikai állam és a világ 22 másik országa szavazhat.

Ha tehetnénk, mi a Zoolanderre nyomnánk pár voksot. És te?

Legrosszabb film

Batman Superman ellen – Az igazság hajnala

Nagyfater elszabadul

Egyiptom istenei

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

A függetlenség napja: Feltámadás

Zoolander 2.

Legrosszabb színész

Ben Affleck (Batman Superman ellen – Az igazság hajnala)

Gerard Butler (Egyiptom istenei, Támadás a Fehér Ház ellen 2. – London ostroma)

Henry Cavill (Batman Superman ellen – Az igazság hajnala)

Robert de Niro (Nagyfater elszabadul)

Dinesh D’Souza (Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party)

Ben Stiller (Zoolander 2.)

Legrosszabb színésznő

Megan Fox (Tini Nindzsa Teknőcök 2. – Elő az árnyékból)

Tyler Perry (BOO! A Medea Halloween)

Julia Roberts (Anyák napja)

Becky Turner (Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party)

Naomi Watts (A beavatott-sorozat: A hűséges, Bezárva)

Shailene Woodley (A beavatott-sorozat: A hűséges)

Legrosszabb férfi epizódszereplő

Nicolas Cage (Snowden)

Johnny Depp (Alice Tükörországban)

Will Ferrell (Zoolander 2.)

Jesse Eisenberg (Batman Superman ellen – Az igazság hajnala)

Jared Leto (Suicide Squad – Öngyilkos osztag)

Owen Wilson (Zoolander 2.)

Legrosszabb női epizódszereplő

Julianne Hough (Nagyfater elszabadul)

Kate Hudson (Anyák napja)

Aubrey Plaza (Nagyfater elszabadul)

Jane Seymour (A fekete ötven árnyalata)

Sela Ward (A függetlenség napja: Feltámadás)

Kristen Wiig (Zoolander 2.)

Legrosszabb filmes páros vagy csapat

Ben Affleck és Henry Cavill (Batman Superman ellen – Az igazság hajnala)

Bármelyik 2 egyiptomi isten vagy halandó (Egyiptom istenei)

Johnny Depp és a hányingerkeltő vibráló szerelése (Alice Tükörországban)

A teljes, egykor szebb napokat megélt, tiszteletre méltó stáb (Váratlan szépség)

Tyler Perry és ugyanaz az agyonhasznált, régi paróka (BOO! A Medea Halloween)

Ben Stiller és Owen Wilson (Zoolander 2.)

Legrosszabb rendező

Dinesh D’Souza és Bruce Schooley (Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party)

Roland Emmerich (A függetlenség napja: Feltámadás)

Tyler Perry (BOO! A Medea Halloween)

Alex Proyas (Egyiptom istenei)

Zack Snyder (Batman Superman ellen – Az igazság hajnala)

Ben Stiller (Zoolander 2.)

Legrosszabb remake, koppintás vagy folytatás

Alice Tükörországban

Batman Superman ellen – Az igazság hajnala

A fekete ötven árnyalata

A függetlenség napja: Feltámadás

Tini Nindzsa Teknőcök 2. – Elő az árnyékból

Zoolander 2.

Legrosszabb forgatókönyv

Batman Superman ellen – Az igazság hajnala

Nagyfater elszabadul

Egyiptom istenei

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

A függetlenség napja: Feltámadás

Suicide Squad – Öngyilkos osztag