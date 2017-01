A leggázabb filmes csókok – Videó

A hollywoodi filmek kifinomult, érzéki csókok mellett időnként nevetséges, bugyuta nyalakodást is bemutatnak. Nézzük, melyek voltak a leggázabb filmes csókjelenetek!

Van néhány alapszabály: ha állatjelmezben (vagy egyáltalán jelmezben) van az egyik fél – az már kifinomultan, szívmelengetően romantikus nem lehet. Ha valamilyen rokoni kapcsolat fűzi össze a két felet – az a bizarr kategóriához tartozik. Természetesen rengeteg amerikai vígjáték szolgáltat alapot a kínos vagy már gusztustalan csókjelenetekhez, és ahogy korábbi, úgy a viszonylag új filmek is „élnek ezzel az eszközzel”. Nézzünk 5 elborzasztó példát! Csak erős idegzetűeknek!

Casino

(Nicky és Ginger)

Martin Scorsese 1995-ös drámája a szórakoztatóipar könyörtelen oldalát mutatja be. Gingert (Sharon Stone), a nagymenő Sam (Robert de Niro), gyönyörű, de nélkülözött feleségét Nicky (Joe Pesci) vigasztalja. Hosszú percek meg nem értettségének kitörése, visszafojtott szenvedély, simogatások, küzdelem majd vigasztalás előzi meg azt, hogy a két szereplő csókban forrjon össze, melyet érzelmekkel teli könnyek tesznek sóssá: majd a jelenet átcsap egy abszurd, „nyalogassuk egymás fejét és kapjuk be a másik száját” jellegű történetbe és egy odakívánkozó 18-as karikába.

Vissza a jövőbe

(Marty és Lorraine)

Az 1985-ös, Robert Zemeckis-rendezte sci-fi komédia nagy siker volt: a történet szerint Marty McFly (Michael J. Fox) szerencsétlen körülmények közepette visszakerül 1955-be, ahol az a feladata, hogy összehozza – leendő szüleit. Édesanyja, Lorraine (Lea Thompson) azonban inkább iránta kezd el romantikus érzéseket táplálni, a kocsiban meg is csókolja, majd rájön, hogy olyan érzés ez, mintha a testvérével csókolózna… Kár a szóért, inkább nézzétek meg!

Szex és New York

(Charlotte és Brad)

Menthetetlenül romantikus szíved repes egy jól sikerült randi után, a srác ígéretes, figyelmes, kedves. Egy igazi lovag – a kapuig kísér, ahol egymás szemébe néztek, lelassul az idő, hirtelen nem észleled a külvilágot, kizársz mindent, csak őt látod. Ajkaitok lassan, óvatosan közelítenek egymás felé, hogy összeforrjanak egy érzéki csókban, majd a srác, mint egy kutya, összenyalja az arcod. Úszógumira lenne szükséged, hogy ne süllyedj el a nyáltengerben. Nincs több hozzáfűznivalónk.

Családi üzelmek

(Sarah és Kenny és Casey)

A 2013-ban bemutatott amerikai vígjáték alapsztorija akár még vicces is lehetne: a piti kábítószerdíler, David Clark (Jason Sudeikis) miután kirabolják, kénytelen Mexikóba utazni, és elhozni egy nagy marihuánarakományt. Hogy ne keltsen gyanút, lakókocsit és „családot” bérel magának. Tipikus amerikai vígjátékos jelenetek tömkelege, majd jön az ominózus csókjelenet, amelyben a lány (Emma Roberts, aki a filmben egy lefizetett csavargó kamasz) elkezdi csókolózni tanítani az „bátyját” (Will Poulter). Majd amikor a „szülők” rájuk nyitnak, az anya (Jennifer Aniston), a korábbi sztriptíztáncos beszáll az okításba, ami után kvázi „körbeadják” egymás között a fiút. No komment.

Dumb és Dumber

(Lloyd és Mary)

Lloyd, született lúzer, de élete missziójának tekinti, hogy becserkéssze a csinos Maryt. Ennél többet nem is tudunk ehhez a videóhoz hozzáfűzni, annyira szürreális.