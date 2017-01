Gellért-hegynyi esőerdőt menthet meg, ha jó helyen eszik

A Felelős Gasztrohősök biztosak benne, hogy a környezetvédelemhez is a gyomron át vezet az út. Az éppen öt éve elindult kezdeményezés szerint ha jókat eszünk, azt nem csak az egészségünk, de a jövő generációi is meghálálják majd. Azok a vendéglátóhelyek pedig, amelyek a mostani trendeket időben felismerik, hosszú távra biztosíthatják, hogy foglaltak legyenek az asztalaik.

Az Alapítvány 2012-es megalakulása óta közel 100 vendéglátóhelynek segített előnyt faragni a fenntartható működésből. Az éttermek, kávézók, bárok a Fenntartható Vendéglátóhely minősítés megszerzésével kommunikálhatják vendégeik felé környezetvédelmi elkötelezettségüket, és szerezhetnek új törzsvendégeket. A “zöldülési” trend az utóbbi években egyre erősödött: ma már olyan éttermeket is találunk a Fenntartható Vendéglátóhelyek között, mint a Gault&Millau 2017-es listáján is szereplő Babel Budapest, Bonne Chance étterem, Pajta Bisztró, vagy a Natura Hill Zebegény.

„A minősített vendéglátóhelyeken évente körülbelül 1,5 millió ember fordul meg. Azzal, hogy a kritériumrendszerbe beépítettük a helyi alapanyagok, a bio termékek vagy éppen a húsmentes fogások kínálatát hozzájárulunk, hogy naponta több ezer embernek legyen lehetősége az egészségesebb és környezetbarátabb étkezésre” – mondta Boóc Judit, a civil szervezet munkatársa.

A minősítés kritériumai között olyan elvárások is szerepelnek, mint a pálmaolaj elhagyása, amelynek eredményeként évente 1,5 Gellért-hegy méretű esőerdőt mentenek meg a kivágástól a „zöld” éttermesek és étterembe látogatók. Helyben is van azonban mit tenni: a Gasztro Randi nevű eseménysorozat (amelyeken eddig 35 termelő és 60 vendéglátóhely képviselője ismerkedhetett meg egymással) célja, hogy minél több séf szerezze be alapanyagait közvetlenül hazai termelőktől.

„Már két Gasztro Randin is részt vettem, mert nagyon hasznos kezdeményezésnek tartom. Séfként kifejezetten érdekel, hogy kik azok a magyar termelők, akik nyitottak rá, hogy együtt dolgozzunk és megtaláljuk azokat a fajtákat és termelési módszereket, amelyek segítségével éveken át izgalmas, kreatív és finom ételeket tehetek a vendégeink asztalára. A Randik azt bizonyítják, hogy egyre több a jó minőségű hazai termék.” – mondta Heiszler Olivér Michelin-csillagos séf a tavalyi Gasztro Randiról, ami rekord számú résztvevővel és kiállítóval zajlott.

A szervezet mára olyan partnerhálózatot épített ki, amelyen keresztül a Fenntartható Vendéglátóhelyek kedvezményesen juthatnak a HoReCa szektorban használt termékekhez is, így csökkentve a környezetbarát intézkedések bevezetésével járó esetleges extra kiadásokat. Ezek konkrét környezeti megtérülést is hoznak: a jelenleg műanyag helyett lebomló csomagolóanyagokat használó vendéglátóhelyek például évente 6,9 tonna CO2 kibocsátást spóroltak meg, ami 53 Budapest-London repülőút kibocsátásával egyenlő.

A csapat a szakmai munka mellett saját közösségét is építi: szezonális főzésre, élelmiszer-pazarlás csökkentésére buzdító kampányaikkal terelik a lakosságot a felelős étkezés irányába.

„A közösségi médiában egyértelműen látszik, hogy a szezonális, helyi élelmiszer egyre forróbb téma. Elég rákeresni az “eatlocal” vagy a “farmtotable” hathtagekre az instagramon, és máris milliós számú fotót találunk a témában. Míg néhány éve elsősorban az egészséges étkezés volt a központban, ma már ez egyre inkább kiegészül a környezetvédelmi szempontokkal, hiszen az emberek tudják, hogy a kettő milyen szorosan összefügg.” – mondta Varga Judit, az Alapítvány igazgatója.

A Felelős Gasztrohős Alapítvány célja, hogy a következő 5 évben 1000 vendéglátóhely szerezze meg a Fenntartható Vendéglátóhely minősítést; a vendégek számára pedig a minősítés megléte ugyanolyan fontos szempont legyen, mint az ár vagy a konyha jellege.