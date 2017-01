Az örök harc: sí vs. snowboard

Bár a síelés jóval elterjedtebb sport, a snowboard népszerűsége mégis évről évre nő, és egyre többen próbálják ki a mozgást, nemcsak a síelés mellett, de helyette is. Összegyűjtöttünk néhány információt, amit jó, ha tudsz, mielőtt kipróbálnád magad a hódeszkán.

A kezdetek

1864-ben egy svájci szállodatulajdonos azzal szórakoztatta a vendégeit, hogy lóval húzatta fel őket a havas hegyoldalon, a hegy csúcsán lévő szállodába. A vendégeknek annyira megtetszett a különleges közlekedési megoldás, hogy a tervezettnél tovább maradtak, hogy kedvükre csúszkálhassanak a havon. A lovas szánkózás annyira népszerűvé vált, hogy egy évszázaddal később már két sport is ezt a mozgást vette alapul: a sí és a snowboard. A sí régebbi és közismertebb a ’60-as években kialakult testvérsportjánál, a snowboardnál, mára azonban egyre több síelő kap kedvet mindkét sporthoz. A ma is használt snowboard egy 1965-ben szabadalmaztatott hódeszkából alakult ki. Feltalálója, Sherman Poppen a kislányának tervezte a szerkezetet, de a környékbeli gyerekek annyira megirigyelték a havas csúszkálást, hogy hamarosan mindenki ilyenekkel siklott a havon Poppen utcájában. A neve snurfer volt, mely a snow (hó) és surfer (szörvös) szavakból állt össze. Három évnek kellett eltelnie, mire 1986-ban a boltokba került az első fűzős, puha snowboardcipő.1994-ben pedig már a Nemzetközi Síszövetség is a sportágai közé sorolta az eredetileg gyerekjátéknak kitalált hódeszkázást.

Melyik a könnyebb?

Tévesen él a köztudatban, hogy a snowboard veszélyesebb sport, mint a síelés. Amerikai felmérések szerint síelés közben sokkal több balesetre volt már példa. A snowboardozást – tanulótól és oktatótól függően – akár 3-5 nap alatt meg lehet tanulni. Legelőször a rollozást, vagyis a deszka hegyén való csúszást sajátítják el a tanulók, ezután jöhetnek a csúsztatott, majd az élen vezetett fordulók. Míg a snowboard legnagyobb nehézsége, hogy a síeléssel ellentétben oldalirányban kell előre haladni. Ennek következtében sokkal kevésbé látható be a körülöttünk lévő terep, és nehezebb időben észrevenni a mellettünk elhaladókat. A két sport közötti másik jelentős különbség, hogy snowboardoktatás közben a tanár és tanuló között szó szerint sokkal szorosabb kapcsolat alakul ki, mivel az oktatónak végig korrigálnia kell a tanuló testtartását, hogy megtanulja a helyes testtartást az egyensúly megtalálásához. A síelők nagyobb csoportokban tanulják meg a sportot, míg a snowboardosok esetében gyakran előfordul, hogy egy oktatóra csak egy tanuló jut.

Tippek