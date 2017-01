7 tipp, hogy ne végződjön kudarccal a fogyókúra

Az újévi fogadalmak toplistájának állandó szereplője fogyókúra. A fogyni vágyók rengeteg diéta közül válogathatnak, naponta jelennek meg újabb könyvek, melyek szupergyors, éhezés nélküli fogyást ígérnek. Mégis, a kívánt eredményt nagyon kevesen tudják elérni. Íme 7 tipp, ami minden fogyókúra mellett alkalmazható, és a kilók elleni küzdelmet is sikeresebbé teszi.

Sok kicsi sokra megy!

Sok fogyókúrázó beiktat a diétájába egy-két „csalónapot”, vagy „csalóétkezést”. Az ilyen kivételes alkalmak gyakran eszeveszett habzsolásba csapnak át, melynek szűnni nem akaró lelkiismeret furdalás lesz a vége. Ráadásul ha már hosszabb ideje tartó diétázás után fanyalodsz rá a csalásra, a gyomrod is megbosszulja a nagy mennyiségű ételt, és garantált a gyomorfájás vagy gyomorrontás.

Nem kell éhezned!

Azért is butaság a csalónap, mert a diétának nem az éhezésről, hanem a helyes táplálkozás kialakításáról illene szólnia. Ha úgy érzed, nem bírod az éhséget, nyugodtan ehetsz alacsony cukortartalmú gyümölcsöt (például almát, körtét, narancsot), zöldséget (répa, paradicsom) vagy akár pár szelet puffasztott búza- vagy rizsszeletet.

Fő a rendszeresség

Naponta ötször, három óránként étkezz, hogy egész nap legyen elég energiád. A reggeli, ebéd és vacsora lehet táplálóbb, tízóraira és uzsonnára csak könnyedebb falatokat egyél. Akkor se hagyj ki egy étkezést, ha úgy érzed, nem vagy éhes, így ugyanis kivédheted, hogy az éhségérzet hirtelen törjön rád, és többet egyél a kelleténél.

Ne csak a kalóriákat számold!

Vannak ételek, melyeket magas kalóriatartalmuk ellenére is érdemes fogyasztanod. Az olajos magvakban, mogyorófélékben is sok a kalória, ám nem szabad emiatt tiltólistára tenni őket. A bennük található zsír telítetlen, ami azt jelenti, hogy a szervezeted sokkal könnyebben és gyorsabban fel tudja dolgozni, mint a telített zsírsavakat. Magas cink- és szeléntartalmuk hasonlóan előnyös tulajdonságuk, ráadásul az anyagcserét is meggyorsítják.

Jól gondold meg, mit vállalsz be!

Sokan rövid időn belül nagy súlyfeleslegtől akarnak megszabadulni, ezért drasztikus fogyókúrákat választanak. Ez nemcsak a szervezeted viseli meg, de a koplalás miatt könnyen feszültté és frusztrálttá válhatsz. Arról nem is beszélve, hogy a spártai szigorral írt diétákat a fogyókúrázók többsége nem tudja betartani, amitől elkeserednek, bánatukat evésbe fojtják, és igen: még kövérebbé válnak.

Mozogj!

Az eredményes fogyáshoz nem elég csak az étkezésedre koncentrálnod: mozgással sokkal gyorsabban és eredményesebben érheted el az ideális testsúlyt. Minden fogyókúra célja (a súlyvesztés mellett), hogy egészségessé váljunk, ami rendszeres testmozgás nélkül elképzelhetetlen. Arról nem is beszélve, hogyha sportolunk, megengedhetjük magunknak, hogy pár falattal többet együnk kedvenc (és természetesen egészséges) ételeinkből.

A diéta a fogyókúra után kezdődik!

Elérted a kitűzött testsúlyt? Remek! A neheze még csak most jön. A fogyókúrák után nagyon sokan visszaszedik a leadott kilókat, mivel visszatérnek a diétázás előtti evési szokásaikhoz. A testsúly megtartása csak életmódváltással lehetséges, vagyis ajánlott, hogy a fogyókúrád alatt kialakított étkezési szokásaidat ezután is tartsd meg. Biztosan voltak olyan receptek, zöldségek, melyeket nagyon megkedveltél a fogyókúrád alatt. Érdemes őket továbbra is fogyasztanod, ha pedig sportolással is rásegítettél az eredményre, ne hagyd abba azt sem!