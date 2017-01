A legkedvesebb idézetek Micimackótól

Ki ne ismerné A. A. Milne legismertebb művét, a Micimackót? A héten volt a szerző születésének 135. évfordulója tökéletes indokot szolgáltat arra, hogy felidézzük a csacska medve legmeghatóbb idézeteit

Habár Milne számtalan regényt, esszét és színdarabot is írt, a világsikert mégis gyermekkönyvei hozták meg számára. Micimackó és barátainak kalandjait a Százholdas Pagonyban a szerző kisfiának plüssállatai ihlették. Az első kiadás 1926-ban látott napvilágot – azóta a világ számos nyelvére lefordították a nagysikerű művet. Antoine de Saint-Exupéry A kis hercege mellett a Micimackó is egy olyan mű, ami elgondolkodtató, komoly mondanivalóval rendelkezik még felnőttek számára is, érdemes „felnőttfejjel” is elővenni és újraolvasni. Nos, lássuk, melyek voltak Micimackó legkedveltebb idézetei – barátságról, szeretetről, életről.

„Azok a dolgok tesznek egyedivé, amiben különbözök másoktól.”

„Ha te száz napot élsz, én kilencvenkilencet akarok, mert nem akarok nélküled élni.”

„Van úgy, hogy nagyobbnak és borzadályosabbnak látszanak a dolgok, ha egyedül vagyunk és félünk.”

„Ígérd meg, hogy sosem felejtesz el. Mert ha mégis, akkor nem megyek sehová.”

„Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint véled.”

„Néha a legkisebb dolgok foglalják el a legnagyobb helyet a szívedben.”

„Malacka: – Hogyan betűzöd azt, hogy szeretet?

Micimackó: – Azt nem betűzik, azt érzik.”

„Szerencsés vagyok, hogy van valamim, aminek nagyon nehéz búcsút inteni.”