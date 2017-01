A MINI Magyarország bejelentette márkanagyköveteit

A BMW Group Magyarország Évindító sajtótájékoztatójának egyik meglepetés programjaként a MINI márka magyarországi nagyköveteit jelentették be a MINI stílusához és hangulatához illeszkedő belvárosi Brody Studios-ban.

2017 különösen fontos a MINI számára, hiszen idén februárban érkezik az új MINI Countryman, amely a brit márka első prémium kompakt szabadidő-autója. A nóvummal további célcsoportok felé szeretne nyitni a MINI, mely marketing-kommunikációs kampányának meghatározó pilléreként egyfajta történetmesélésre épít.

A MINI olyan híres, a saját pályájukon sikeres és hiteles művészeket, alkotókat, sportolókat, illetve egyéniségeket keresett meg, akik a márka prémium stílusához igazodva, a saját professzionális területükön értek el elismerésre szóló eredményt. Az eseményen egymás után mutatkozott be egy rövid, saját történettel Nagy Ervin színművész, Szabó Gabriella háromszoros olimpiai aranyérmes kajakozó, Leblanc Gergely a Magyar Nemzeti Balett táncosa, valamint Zoób Kati divattervező.

Nagy Ervin, Jászai Mari-díjas színész, a Katona József Színház társulatának tagja, de játszik számos más előadásban is. Szinkronszínészként is aktív, illetve filmes pályája is hosszú éves múltra tekint vissza. Ervin 2017-ben a Kincsem című mozis szuperprodukció főszereplőjeként minden bizonnyal tovább építheti filmszínészi karrierjét.

Szabó Gabriella, háromszoros olimpiai bajnok magyar kajakozó, kajak négyesben 2012-ben Londonban, majd szintén kajak négyesben 2016-ban Rio-ban, valamint Kozák Danutával párban is olimpiai aranyérmet szerzett. A 2017-es év Gabriella számára is újabb világversenyre való felkészülést és megmérettetést tartogat.

Leblanc Gergely balettművész, a Magyar Állami Operaház balett-társulatának táncosa. Fiatal tehetség, akinek kitartó munkáját az idei évadban A Magyar Nemzeti Balett Etoile-ja címmel ismerték el. Több darabban táncol főszerepet és gyermekkori álma válik valóra, mikor a napokban Anyeginként debütál az Operaház színpadán.

Zoób Kati divattervező, a magyar divatszakma ikonikus alakja. Kifinomult stílusa, karakteres kollekciói összetéveszthetetlenné teszik. Pályáját bábkészítőként kezdte, számos ismert magyar bábfigura létrejötte az ő nevéhez kapcsolódik. Világszerte ismert és elismert divatkollekcióit bemutatták Párizsban, Londonban, Frankfurtban, Dubajban és Shanghaiban. Munkáját számos díjjal ismerték el, valamint a divat mellett jelmezterveit is számos színházi színpadon láthatja a közönség.

Bár igazi „világevőként” igazoltan volt távol külföldi étteremlátogatása miatt, de a MINI ötödik magyarországi követeként bemutatták Jókuti Andrást, aki Világevő blogjával, illetve a januári Bocuse D‘Or világverseny leendő házigazdájaként a magyar gasztronómiai élet egyik ismert alakja. Blogjában bemutatja a világ legjobb éttermeit, megosztja személyes tapasztalatát, így a magyar közönség is egy speciális szemszögből nyerhet bepillantást a csúcsgasztronómia titkaiba.