Amit mindenképp tudnod kell a szabadban korizáshoz

2012 óta vártunk arra, hogy természetes vizeink teljesen befagyjanak, az idei extrém hidegek pedig kifejezetten sokat segítettek: az ország legtöbb részén biztonságosan korizhatónak nyilvánították a tavakat! Mielőtt azonban a jégre vetnénk magunkat, jól jöhet néhány hasznos információ.

A Velencei-tónál Agárdon és Velencén, a Balatonnál pedig a legtöbb nyáron is népszerű településen megnyitottak az úgynevezett szabad pályák, melyeket a hétvégén máris tömegek árasztottak el. Mindegyik helyszín ingyenes, és a strandok mellékhelyiségeit, esetenként büféit is megnyitják, így családi programnak is kiválóak.

Ha azonban valaki kicsit kalandvágyóbb, a tó többi részét is fel lehet fedezni. Hiszen nincs is gyönyörűbb, mint szűz jégfelületen csúszni! Az Országos Vizimentő Szövetség és a rendőrség is figyelmeztet arra, hogy a kikötőket, befolyásokat és stégeket jobb elkerülni. Nem szabad egyedül elindulni, korlátozott látási viszonyok között pedig még csapatban sem, és a jégre esett hó is plusz veszélyforrás. Igazán azonban a rianásokkal kell vigyázni, a rétegek összetorlódásánál puha a jég, ami csodás fotótéma de meglehetősen instabil.

Lékek, repedések persze bárhol máshol is keletkeznek. Az még nem a világ vége, ha megreccsen a jég (főleg, hogy idén több réteg jég között vékony víz is van). A beszakadást nem lehet megelőzni, hacsak nem azzal, hogy a parton maradunk. Sok praktika van, hogy mégis biztonságosabbá tegyük kedvenc téli elfoglaltságunkat: van, aki mentőmellényben indul útnak, van, aki pedig éles tárgyakkal a zsebében, hogy ki tudjon kapaszkodni.

Az sem végződik minden esetben tragédiával, ha megtörténik a baj, és vízbe kerül az ember. Az első és legfontosabb lépés az, hogy a léket megtalálva felszínre jöjjön, és lenyugtassa légzését. Jeges vízben körülbelül 10 percig működnek az izmok, az agy 1 órán át, nem szabad késlekedni. Ha más is van a közelben, egy hosszú tárggyal biztonságosan ki lehet húzni a bajba jutottat, de egyedül sem lehetetlen kimászni. Az érkezés irányába kell kikapaszkodni, ha odafelé elbírta a jég, jó eséllyel visszafelé is. A legjobb kikönyökölni, majd a víz felhajtóerejét kihasználva szépen lassan kicsúszni (vegyünk példát a fókákról). A legendákkal ellentétben nem segít, ha megszabadulunk pár ruhadarabtól, a zsebekben szorult levegő sokat segíthet. Ezután fontos a test átmelegítése, és orvoshoz menni is erősen javasolt.