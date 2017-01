Szavazz a legjobb parti-szervezőre! – Budapest Nightlife Awards

Január 30-ig te is eldöntheted, hogy ki Budapest legjobb parti-szervezője. A Heineken Budapest Nightlife Award legjobb bár kategóriájának jelöltjeit mutatjuk be, hogy kedvet csináljunk a szavazáshoz.

Citymatiné

The day is long, play it all with Citymatiné.

Itt tudsz a Citymatinéra szavazni.

Deadcode

Két évtizedes működésével a Deadcode Production vitathatatlanul a hazai elektronikus zenei színtér elsőszámú szervezőjévé nőtte ki magát, és vált annak legfőbb alakítójává.

Ennek egyik első és meghatározó eredménye a 2016-ban 20. Évét ünneplő hyperspace, amely európai szinten is példátlanul hosszú időt tudhat maga mögött.

A deadcode nevéhez kötődik a bónusz electronic music festival, közép-európa legnagyobb egynapos indoor elektronikus zenei fesztiválja, valamint a b my lake fesztivál is, amely már az első évben, 2013-ban elnyerte az „európa legjobb új fesztiválja” díjat. Emellett folyamatos turnéval zajlik a deadcode & friends, amely gyakorlatilag a magyar klubszcéna elsőszámú rendezvénysorozatává lépett elő, ahol példátlan módon, külföldi fellépő nélkül telnek meg országszerte azok a klubok, ahová érkezik.

Itt tudsz a Deadcode-ra szavazni.

Baarpult Party

A Baarpult Party az első és eredeti vendéglátós buli 2003 óta.

Itt tudsz szavazni a Baarpult Party-ra.

Lavalava

Lavalava csapat 2008-ban alakult és azóta havi rendszerességgel pumpálják a friss vért fővárosunk elektronikus zenei vérkeringésébe. Olyan izgalmas neveket köszönhetünk nekik, mint max graef, axel boman, leon vynehall, de náluk mutatkozott be itthon először kink, max cooper vagy például matador is.

Tolo, fanki ridm és falcao klubbestjeinek a corvintető (corvin club) és a larm ad otthont, de rendszeresen megfordulnak a budapest legfontosabb dj pultjaiban. Nyaranta begyűjtik a legnagyobb (balaton sound, b.my.lake, sziget, volt), és legkisebb (alkotótábor, bánkitó) fesztiválok „artist pass”-ait, megfordultak már a vidéki nagyvárosokban, és több berlini klubest is kötődik a nevükhöz!

Itt tudsz a Lavalavára szavazni.

Black Trap

Black Trap means trap music, future bass & hip-hop party series based in Hungary.

Itt tudsz szavazni a Blak Trapre.

Next Level

Next Level: Hungarian premium electronic music event.

Itt tudsz szavazni a Next Levelre.

Made Inn

A 2005-ben alapított Made Inn sorozatot azzal a céllal hoztuk létre, hogy rendszeresen szerepeltessük a techno és house hangzás legnevesebb hazai és külföldi előadóit. Havonta jelentkező partysorozatunk rövidesen nagyszabású rendezvénnyé nőtte ki magát, mely vidéken és a fővárosban egyaránt megalapozta hírnevét és mára állandosult vendégkörrel rendelkezik. A made inn partiknak többek között olyan nívós klubok adtak otthon eddig mint az A38, Akvarium, Cinema Hall, Merlin, a Cha-Cha-Cha, a Privé és néhai Mono Klub és olyan fesztiválok mint a Balaton Sound vagy a sziget.

Meghívott vendégeink rendre a hazai underground DJ-k elitjéből kerülnek ki, ugyanakkor folyamatosan igyekszünk felkarolni a legújabb tehetségeket is, és emellett vendégül látjuk a nemzetközi szcéna legnagyobb úttőrőit és klasszikusait is; megteremtve ezzel egy olyan családias de mégis emelkedett légkört, mely nemzetközi szinten igyekszik prezentálni vendégeink számára a minőségi elektronikus zene iránt érzett elhivatottságunkat.

Eddig a made inn vendégei voltak: Rhadoo, Cassy, Nina Kraviz, Martin Buttrich, Guy Gerber, Audiofly, Matthias Tanzmann, m.a.n.d.y., Nick Curly, Lee Burridge, Matthew Dekay, Robag Wruhme, Livio & Roby, Masomenos, Anthony Collins, Shonky, Nastia, Johnny D, Terry Francis, Noidoi, Bill Patrick.

Itt tudsz szavazni a Made Innre.