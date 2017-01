Január a jótékonyság jegyében – Így segíthetsz te is!

A kemény mínuszok legfeljebb a téli sportok szerelmeseinek kedveznek, a legtöbben csak bosszankodunk a hideg miatt. De mit élhetnek át azok, akik a legzordabb hidegben is az utcán keresnek hajlékot maguknak.

Bár a karácsonyi jótékonysági akcióáradatnak vége, a segítség még mindig elkel, sőt most van rá igazán szükség a dermesztő hideg miatt. Azoknak, akik nem elégszenek meg egy kis apró adományozásával mindennap az aluljáróban, összegyűjtöttünk néhány lehetőséget.

Rögtön a legjobbal kezdjük: a SHARE kézműves sörének koncepciója verhetetlen. A jótékony ser, amiről korábban már részletesen írtunk, friss dolog, de reméljük hamarosan országszerte elterjed. A budapesti bárokban és boltokban beszerezhető, vagy a honlapról rendelhető pils sörért fizetett minden forint a szakértők által kiválasztott jótékonysági szervezetnek megy, ami ebben a hónapban nem más, mint az Utcajogász. A Blahán rendelő önkéntes ügyvédek bárkinek segítenek, legyen szó gyámügyekről, kilakoltatásról vagy bántalmazásról. Az egyesületet természetesen azok is támogathatják, akik a sörért nem rajonganak, akár önkéntesként, akár adományozással.

A CSERITI ötlete sem marad el a SHARE-től. Nem pusztán márkanév, életérzés. Nem csak adományozás, foglalkoztatás is. És nem csupán társadalmi szerepvállalás, hanem a környezettudatosság kifejezése is. Hét fővárosi, vagy ahhoz közeli boltjukban minden kacatnak örülnek, amire otthon nincs szükség, de máshol felhasználható. A nagyobb tárgyak esetében még szállítást is vállalnak annak érdekében, hogy eljuthasson a rászorulókhoz. Az adományboltokban, ahol a munkaerőpiacról kirekesztett eladók dolgoznak, minden vétel segítség, és minden szuperolcsó, hogy bárki megengedhesse magának az egyszerű használati tárgyak beszerzését. Akár adományozni, akár vásárolni kívánsz, megtaláltad a tökéletes helyet!

És végül, de nem utolsó sorban egy olyan mozgalom, ami különösebb szervezkedés nélkül jött össze a fővárosban, és azóta is hódít. A Szabadfogas-mozgalom remek példája annak, hogy milyen jól össze tudunk fogni mások kedvéért. A legnagyobb hideg érkezésével a város különböző, forgalmas pontjain bukkantak fel kabátok tárolására alkalmas állványok, ahova rendesen érkeztek is a téli ruhák. A Facebook-oldalra naprakész információkat, tippeket és tudnivalókat osztanak meg egymással a résztvevők és érdeklődők, a ruhák pedig amilyen gyorsan kerülnek az utcára, olyan gyorsan kelnek is el. Nem véletlen, hogy a budapesti mozgalom már külföldre is átterjedt.

A ruhák mellett nem sokkal később az ételek is megjelentek. Egy Facebook-posztban került meghirdetésre a Szabadkonyha-mozgalom, ami a hontalanok élelmezését tűzte ki célul. Nem találták fel a spanyolviaszt, csak arra kérik az embereket, amit sokan már évek óta csinálnak: a maradék ételek adományozására, hogy minél kevesebb éhes száj legyen az utcákon.