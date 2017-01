FiTTélre fel! – Így hozd magad formába!

Télen szeretünk behúzódni a meleg otthonunkba és lustálkodni. Pedig ilyenkor kell igazán az egészségünk megőrzésével is foglalkozni, hiszen a nyári alakot télen formáljuk. Bátran szemezgessük a beltéri sportok között, hogy télen is fittek maradhassunk. A könnyebb döntés érdekében mi is ajánlunk néhány lehetőséget.

Lelj a vízben örömet!

Kezdjük egy klasszikussal a listát! Az úszás az egész testet megmozgatja, mégis könnyebben nekivághatnak a túlsúlyosabbak is, mert az ízületeket és a keringési rendszert is kíméli. Úszás közben a felső és alsó testrészre is egyforma munka hárul, az úszásmódok közötti váltás pedig változatosabbá és intenzívebbé teszi az edzést. Asztmás betegek számára is ajánlott, hiszen jótékony hatással van a tünetekre és a légzésszabályozásra. Ha valakinek túl monoton az úszás, de mégis vizes sportot választana, az akvagimnasztika (vízitorna) lehet a megfelelő választás

“Melegen” aláljuk!

Aki szereti a jógát, a testi-lelki egyensúly keresését, de mellette a testformálás is cél, annak a jógából kialakult izzasztóbb változat is tetszeni fog, a Bikram jóga. Az óra menete állandó, hiszen minden alkalommal ugyanaz a 26 gyakorlat (ászána) ismétlődik 90 percben, mely egy 38-40°C-ra felfűtött teremben zajlik. A meleg hatására az izmok, szalagok lazábbá és hajlékonyabbá válnak, így a sérülésveszély kockázata lecsökken, az izzadás fokozottabb, a méreganyagok kiválasztása jóval hatékonyabb és a fogyásban is segít. Mindemellett a jóga fejleszti a koncentrálóképességet és csökkenti a stresszt. Intenzitástól függően, 500 kalóriát égethetsz el egy óra alatt.

Ugráld ki magadból a feszültséget!

Jöjjön egy pörgős, energikus sport! A kangoo-órán egy speciális, rugós talpú cipőt kell viselned, amely lehetővé teszi, hogy magas intenzitású mozgást végezz, ugyanakkor az ízületeidet is védi. Az óra egyszerű aerobik-alaplépéskombinációkból, intenzív ugrálásokból építkezik, amit a kangoo-cipő viselése bolondít meg. Amíg fiatalok vagyunk és sok bennünk az energia, célszerű kipróbálni, hiszen itt minden felesleges energiánkat ki tudjuk adni magunkból.Felmérések szerint körülbelül 25 százalékkal több kalóriát égethetsz el ezzel a mozgásformával, mint egy átlagos aerobikórával, vagyis 800 kalóriát.

Két keréken télen is

A biciklizés szerelmeseinek télre egy beltéri alternatívát ajánlunk, a SPINNING®-et. Az edzéseken a zene ütemére kell tekerni és követni az edző utasításait, miközben különböző nehézségű szakaszok váltják egymást. A bemelegítésül szolgáló első néhány perces pedálozás után jön a kemény edzés, a sprintek, lejtőmenetek, sík- és hegymenetek. Az ellenállást és az intenzitást az edző határozza meg, de a terhelés mértéke kizárólag a te döntésed. Aki bírja, próbálja ki spinracinget, ahol az ülő és álló kerékpározás mellett, a súlypont áthelyezésével, karhajlítás-variációkkal és karkombinációkkal teszik még izzasztóbbá az órát. A teremben végezhető mozgásformák közül a leghatékonyabb zsírégető sport. Csajok, ne féljetek, nem lesz nagyobb a combotok – csak szexibb! 700-800 kalóriát is elégethetünk egy óra alatt.

Tippjeink

Ha nincs kedved kimozdulni otthonról, keress tornagyakorlatokat a neten, amelyeket a nappalidban is el tudsz végezni. A Youtube-on rengeteg videó van, válassz egy zenés aerobikot vagy zumbát, és táncold végig a lakást. Hidd el, egy óra mozgás után máris jobb kedvvel ülsz majd vissza a kanapéra.

Ha nehéz egyedül rászánnod magad, hogy elindulj az edzőterembe, hívd el a barátnődet, vagy tarts a pároddal. Remek dolog közösen nekivágni az edzésnek, hiszen ösztönzően hattok egymásra és szórakozásnak sem utolsó

Szerző: Böjte Csenge