7 sztár, akinek örülnénk, ha Budapesten forgatna

Kezdjük az elején: nincs okunk a panaszra, ugyanis rengeteg sztár fordult meg nálunk az utóbbi években, kezdve Matt Demontól, Ryan Goslingon át egészen Jennifer Lawrence-ig, vagy Jamie Dornanig. Mivel azonban telhetetlenek vagyunk, összeállítottunk egy listát azokról a sztárokról, akiket szívesen látnánk a városunkban.

Jennifer Anniston

A Jóbarátok sztárját imádjuk – nem meglepő módon a Jóbarátok miatt. Játsszon bármilyen filmben, bármilyen szerepet: nekünk örökre Rachel marad. Hála azonban az isteni gondviselésnek, általában mindig jó szerepeket vállal el, úgyhogy ha egy stáblistán feltűnik a neve már pattanunk is a mozikba, hogy lecsekkoljuk a filmet.

Ryan Reynolds

Ha létezik egy jó értelemben vett igazi őrült hollywoodi sztár, akkor Ryan Reynolds az. Hiába battyogott haza az idei Golden Globe-ról díj nélkül, forró csókjával mégis címlapsztorit lett belőle. Úgy hallottuk, már nem kell sokat várni a Deadpool folytatására, bár arról semmi infónk nincs, hogy Budapesten történne a forgatás. Álmodozni azért még lehet, nemde?

Meryl Streep

Ezernyi Oscar- , Golden Globe díj, na és több évtizednyi munka után Meryl Streepet már nem érheti sok újdonság a filmes szakmában. Talán csak az, ha végre nálunk is forgatna egy filmet. Ki tudja, talán pont a Budapesten forgatott filmjével vívhatná ki a következő díját.

Colin Firth

Megmagyarázhatatlan okokból némely nő helyesnek tartja a brit színészt. Mi inkább a színészi tehetségét díjazzuk, amit például A király beszédében is megcsillantott. Sajnos nem tudunk arról, hogy bármely magyar királyunk dadogott volna, de Ferenc József fia, Rudolf eléggé érdekes (hogy azt ne mondjuk, deviáns) személyiség volt. Kedves Colin, nem érzel kedvet a megformálásához?

Viola Davis

A Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot szívtelen és kegyetlen főszereplője, Viola Davis a Fences című filmben nyújtott alakításáért nemrég megnyerte a Golden Globe-ot, mi pedig simán városunk díszpolgárává avatnánk, ha itt is színészkedésre adná a fejét. Alakíthatná mondjuk a gonosz főpolgármestert.

Leonardo DiCaprio

Ha a Wall street farkasa nem is, a Váci utca réme még simán lehetne Leonardo DiCaprio, ha Magyarországra jönne forgatni. Azért is örülnénk a jelenlétének, mert belőle kinézzük, hogy ugyanúgy összebarátkozna a magyarokkal, mint Jamie Foxx vagy Harrison Ford is tette. Leo esetében leginkább a borbárok tulajdonosai reménykedhetnének abban, hogy összehozza őket a sors (és az alkohol) a színésszel.

Eddie Redmayne

Legendás állatokba egész biztosan Budapesten is belefutna Eddie Redmayne, de azt már nem ajánlanánk neki, hogy magára öltse a “Pesti lány” szerepét. Akármilyen karakterbe is bújjon Eddie, örülnénk, ha mindezt minálunk tenné, ugyanis ő is egy olyan színész, aki elég biztosra megy a szerepeivel, s ha díjat nem is feltétlenül nyer velük minden esetben, a filmes díjkiosztók jelöltjeinek listáján mindig ott a neve.