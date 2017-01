Szavazz a legjobb melegbarát helyre! – Budapest Nightlife Awards

Január 30-ig te is eldöntheted, hogy melyik Budapest legjobb melegbarát helye. A Heineken Budapest Nightlife Award legjobb bár kategóriájának jelöltjeit mutatjuk be, hogy kedvet csináljunk a szavazáshoz.

Kiosk Budapest

A Kiosk Budapest nagyvárosi találkozóhelye ahol minden napszakban más hangulat fogad! Legyen szó akár üzleti ebédről vagy baráti vacsoráról, itt mindig megtalálod amit keresel. Extraként házi cukrászüzemünk különleges süteményekkel és házi fagyival teszik fel az i-re a pontot.

Születésnapok, céges rendezvények, csapatépítők vagy bármilyen egyéb eseményre alkalmas helyszínünkön, találkozhatsz barátaiddal, családoddal, de eljöhetsz épp úgy az üzleti partnereddel, mint a pároddal kávézni, vacsorázni, beszélgetni, borozgatni, koktélozni, vagy egyszerűen csak jól érezni magad. Happiness is not a destination, it’s a way of life. Étterem. Bár. Élet.

Itt tudsz szavazni a Kioskra.

Why Not Budapest

A Duna-parti Why Not Budapest 2016 áprilisában új köntösbe öltözött, hogy igazán otthonos, barátságos hangulatban érezhessék magukat az ide betérő vendégek. A nappal csendes kis kávézó csodás panorámával rendelkezik. Nappal a víz közelsége, késő délután a naplemente töltheti fel a kikapcsolódni vágyót, estére pedig a nyüzsgő éjszakai élet veszi át az irányítást. A télen-nyáron üzemelő, kutyabarát helyen kávékülönlegességek, koktélok, csapolt sörök, ínycsiklandó limonádék és könnyebb ételek várják a szomjas, vagy éppen éhes vendégeket. A fővám tértől 1 perc sétával elérhető Why Not emellett programokkal is készül, hiszen fergeteges karaoke partik, játékestek, akusztik koncertek helyszíne. A Why Not-ba való belépéseddel hozzájárulsz ahhoz, hogy rendezvényeinken fotók készülhetnek, amelyeket weboldalunkon, illetve közösségi lapjainkon felhasználhatunk! Ingyenes parkolás a híd túloldalán!

Itt tudsz szavazni a Why Not Budapestre.

Mika Tivadar Mulató és Kert

A Mika Tivadar Mulató a nevét személyesen Mika Tivadartól kapta, aki 1907-ben kiíratta nevét az általa építtetett ház homlokzatára, ahol feleségével, jelinek Klementinával éltek, és ahol az épület hátsó részében az általa alapított vas-és rézárugyár működött. 2010. Nyarán gondoltunk egyet és elkezdtük átépíteni ennek az épületnek a földszintjét és pincéjét. Az volt az elképzelésünk, hogy egy 20-as évekre emlékeztető mulatót hozunk létre. A földszintet ennek megfelelően alkítottuk ki teljesen, Langer Vera elképzelései és tervei alapján. A pince kicsit modernebb és strapabíróbb lett, mert az az a hely, ahol a vendégek bulizhatnak és tombolhatnak. A mulatót 2010. december 17-én nyitottuk meg és mindenki hamar megszerette. 2011. Tavaszán az épület mellett található parkoló helyén megnyílt a Mika Kert is, ahova nyáron néha képtelenség beférni. 2011. Októberében megnyitottuk a jelinek Klementináról elnevezett koncert- és tánctermet, ide rengeteg koncertet, színházi eseményt, táncelőadást, beszélgetést és bulit szerveztünk már. Néha nagy, néha kisebb, néha nulla sikerrel. Az utóbbi 2 évben egy kicsit kevesebben jártok hozzánk, mint az első 2 évben, de az az elképzelésünk, hogy ezen változtatni fogunk, és a Mikát ismét szerethető és népszerű hellyé varázsoljuk. Ebben a folyamatban nagyon komolyan számítunk rátok.

Itt tudsz voksolni a Mika Tivadar Mulató és Kertre.

Anker’t

Az Anker’t Budapest legnagyobb romkocsmája, amely téliesített kerthelyiségében az elektronikus zene szeretői mellett várja a kiállítások, divatbemutatók, előadások, koncertek, állandó és egyszeri különleges esték szerelmeseit a hét szinte minden napján. ‘”Legyél a részünk.”

Itt tudsz szavazni az Anker’t-re.

Krak’n Town steampunk Saloon

Steampunk fantáziavilág kelt életre Budapesten, ahol látványkonyhán készülnek a brit steakek és a főváros leghosszabb sörcsapjáról lehet válogatni a 26 fajta pohárba valót. Rézcsövek, fogaskerekek és léghajók közé csempésztük az angolszász pub kultúrát, legyen szó akár különleges vacsoráról, akár hajnalig tartó nfl meccsnézésről.

Itt szavazhatsz a Krak’n Town steampunk Saloonra.

Susu

A Susu egy hely, ahol a finom italok mellett kicsusszanó pleytkák 4 fal közt maradnak. Ahol vadidegenekként csüccsenhettek le a bárpulthoz, és barátokként állhattok tovább. Ahol a közös falatokat új történeteket írnak, ahol egy koktél mellett megválthatod a barátnőkkel a világot és ahol az este elindítása pont olyan, mint sehol máshol.

Itt szavazhatsz a Susura.

Tütü Budapest

Van egy klub Budapest szívében. Egy hely, amiből nincs még egy. Egy hely a vadregényes lelkeknek, a nyughatatlanoknak, a szabadság & az éjszaka szerelmeseinek. Egy hely, ahol a varázslat történik, ahol az elemi ösztönök diktálnak, és ahol semmi sem túlzás. Lépj be a Tütü világába, és ismerd meg a város legszexibb oldalát. Ragyogj velünk!

Itt szavazhatsz a Tütütre.